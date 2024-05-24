В пятницу, 24 мая, во Владимире состоится рейдовое мероприятие, направленное на пресечение случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В пятницу, 24 мая, во Владимире состоится рейдовое мероприятие, направленное на пресечение случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом рассказала УМВД России по региону.Отмечается, что целями рейда являются уменьшение аварийности и снижение тяжести последствий ДТП.«Сотрудники полиции напоминают, что управление транспортом в состоянии опьянения – грубейшее нарушение ПДД, за которое предусмотрен штраф в сумме 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.