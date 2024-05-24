Смотрите Вести в 9.00: какими были флора и фауна Сунгиря в древности
Ожидание/реальность
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Смотрите "Вести" в 9.00: какими были флора и фауна Сунгиря в древности
"Ожидание/реальность"
- Поддержка многодетных по-судогодски. Прокуратура требует обеспечить земельные участки инфраструктурой.
"Маршрут памяти"
- Через Владимир прошел международный патриотический автопробег. Его посвятили 80-летию освобождения Белоруссии от фашистов.
"Здесь были"
- Какими были флора и фауна Сунгиря в древности? И кто сейчас населяет территорию стоянки эпохи верхнего палеолита?