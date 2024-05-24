Смотрите Вести в 9.00: какими были флора и фауна Сунгиря в древности Ожидание/реальность -...

Смотрите "Вести" в 9.00: какими были флора и фауна Сунгиря в древности"Ожидание/реальность"- Поддержка многодетных по-судогодски. Прокуратура требует обеспечить земельные участки инфраструктурой."Маршрут памяти"- Через Владимир прошел международный патриотический автопробег. Его посвятили 80-летию освобождения Белоруссии от фашистов."Здесь были"- Какими были флора и фауна Сунгиря в древности? И кто сейчас населяет территорию стоянки эпохи верхнего палеолита?