В центре специализированных видов медицинской помощи во Владимире помогают восстановиться раненым в...

В центре специализированных видов медицинской помощи во Владимире помогают восстановиться раненым в ходе Специальной военной операцииВ областном центре специализированных видов медицинской помощи в Пиганово помогают восстановиться раненым в ходе Специальной военной операции. Только с начала этого года центр принял на реабилитацию 15 участников СВО, в прошлом году их было 27.По словам врачей, особое внимание уделяют здесь тем, кто потерял руки или ноги в ходе ранения. В Центре есть опыт работы с такими пациентами. Здесь находились на реабилитации и больные, которые потеряли конечности в результате травм или заболеваний.Люди, которым ампутировали ноги - наиболее сложная категория пациентов. Требуется комплексный индивидуальный подход, медицинская, социальная, а часто и психологическая реабилитация, разработка и изготовление протезов. Человека нужно восстановить, научить опоре, ходьбе, полностью воссоздать биомеханику движения. В тесном контакте с медиками работает областной фонд "Защитники Отечества".Ольга Королькова, главный врач Областного центра специализированных видов медицинской помощи:- В некоторых случаях мы именно готовим пациента для изготовления протеза для того, чтобы обеспечить его функцию ходьбу на опороспособной конечности, та которая сохранена. И после того, как изготавливается уже протез обучаем ходьбе уже с помощью протеза, с помощью специальных средств-допустим лестница-брусья. У нас работают специально обученные профессионалы-это инструктора -методисты, которые занимаются с этими пациентами именно обучают их полностью индивидуально ходьбе уже со средством технической реабилитации уже на протезе.