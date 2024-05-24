В Судогде прокуроры встали на защиту многодетных семей, получивших бесплатные земельные...

В Судогде прокуроры встали на защиту многодетных семей, получивших бесплатные земельные участкиКак водится - без необходимой инфраструктуры. Люди не могут даже подъехать к своим владениям, не то, что начать строиться. Как такой подход объясняют в администрации, поинтересовалась Мария Артес.- Вот такой вот нам выделили участок. Если мы захотим построиться. Возможности здесь жить не будет.Стоя посреди леса, многодетная мама Дарья Ситкова рассказывает, как ее семья решила воспользоваться региональной льготой и получила бесплатный земельный участок. И как ожидание - тысяча квадратных метров и дом за городом, не совпало с реальностью. В этих дебрях нет ни газа, ни воды, ни нормальных дорог.Мария Артес:- Сквозь леса, грунт и щебень. Так многодетные семьи вынуждены добираться к своему участку, которые им выделила районная администрация прям в сердце самой чащи.Пару месяцев назад дорогу засыпали щебнем, но Дарья решила, что пойдет другим путем.Дарья Ситкова - многодетная мама:-Я на протяжении года ездила туда, смотрела. Думаю, может быть сейчас уже что-то сделали, что-то подвели. Но, к сожалению, так ничего сделанного не было. Мы с прокурором доехали до участка, я ей все показала. С ней тоже особо точные границы участка мы так и не нашли.Помимо Дарьи Ситковой в районную прокуратуру по тому же вопросу обратились еще две многодетные семьи.Александра Андриянова - помощник прокурора Судогодского района:- В настоящее время земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой, что препятствует использованию их по целевому назначению для строительства индивидуальных жилых домов.- По результатам проверки прокурором района в Судогодский районный суд направлены исковые заявления в защиту прав многодетных семей о понуждении органов местного самоуправления устранить допущенные нарушения. Восстановление нарушенных прав многодетных семей находится на контроле надзорного ведомства.Готовых участков - "бери и строй" - в районе нет, поясняют в администрации. А те, что выделяются, обрастают инфраструктурой постепенно, по мере возможности.Сергей Канищев - и.о. главы администрации Судогодского района:- Просто это колоссальные деньги. Первым делом - прокладка дороги,щебенка была отсыпана в конце прошлого года, тяжелый транспорт туда для строительства проходит, дальше - электроснабжение, чтоб стройку, строительство можно было организовывать и по факту строительства уже жилых домов - вопросы водоснабжения, водоотведения и газа. Этим летом есть возможность подведения электричества, но для этого собственник земельного участка должен заключить договор с энергоснабжающей организацией на выдачу технических условий для подсоединения участка к электросетям.Исковые заявления в суд прокуратура уже направила. Первое заседание пройдёт уже в конце мая.Мария Артес. Илья Хлудов. "Вести - Владимир"