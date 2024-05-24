Во Владимире открылся первый фирменный салон керамической плитки и керамогранита Laparet Магазин...

Во Владимире открылся первый фирменный салон керамической плитки и керамогранита "Laparet"Магазин площадью 500 квадратных метров находится в ТЦ "Подкова". В неформальной обстановке дизайнеры и архитекторы оценили ассортимент новых коллекций и обсудили трендовые направления в дизайне интерьеров. В чем уникальность бренда? Выяснила Полина Лаптева.Разнообразие фактур, тонов и цвета. Продукты бренда LAPARET - это инновационное качество и экологичный дизайн. Международный бренд, основанный в 2019 году, открыл свое первое пространство во Владимире.Laparet производит материалы для отделки: керамическую плитку, керамогранит, сантехнику, мебель для ванных комнат и смесители.Лицо бренда - Полина Гагарина, под ее авторством разрабатывалась эксклюзивная коллекция. Основные центры производства компании - в России и Индии.Анатолий Рахманов, директор по инновационному развитию бренда LAPARET:- Это достаточно большой салон, почти 500 квадратных метров, в котором представлено более 1000 видов керамического гранита.Для своих клиентов LAPARET разработал специальную экосистему - VR бокс. Очки виртуальной реальности позволяют максимально погрузиться в будущий интерьер. И со всех ракурсов взглянуть на проект.Анатолий Рахманов, директор по инновационному развитию бренда LAPARET:- Отправляют ссылку покупателю, и он со своего смартфона открывает, вставляет в VR бокс, и в режиме виртуальной реальности может тут же посмотреть свой интерьер.Фирменные салоны LAPARET - это место для реализации креативных дизайнерских идей. Пространство, в котором клиентам максимально легко и комфортно сделать выбор. А грамотный световой дизайн помещения позволяет подчеркнуть все особенности плиточных текстур.Полина Иванова, руководитель направления франшизы бренда LAPARET:- Основная миссия бренда LAPARET- это создание комфортного пространства для наших клиентов. Нам важно, чтобы клиенты, приходя в салон, с легкостью могли воплотить свои мечты в реальность.Дизайнеры Владимира на торжественном открытии уже оценили атмосферу фирменного салона и качество продукции. Участники викторины получили ценные подарки.Адрес: г. Владимир, ул. Куйбышева, д.28Е, ТЦ "Подкова", салон "Laparet".Телефон: (4922) 77-15-47; +7(991)318-47-77Лапарэт ждет своих клиентов, нацелен на результат, и готов к реализации самых смелых и современных проектов.Полина Лаптева, Андрей Беляков "Вести-Владимир".