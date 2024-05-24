Во Владимире заработал мультимедийный центр теплоэнергетики Вход в экспозицию на Соборной площади...

Во Владимире заработал мультимедийный центр теплоэнергетикиВход в экспозицию на Соборной площади - свободный.Как тепло превращается в электричество, откуда берётся горячая вода, и почему её отключают летом? На эти и другие вопросы ответят в мультимедийном центре теплоэнергетики - в наглядной форме.- Здесь вот этот небольшой центральный круг, вращая который можно найти ответы на вопросы: например, какие энергетические объекты не производят электричество? И вот в этой прорези будет ответ - теплотрассы.Посетители виртуального музея посетят Владимирскую ТЭЦ-2, увидят паровой котел и турбину, перенесутся внутрь градирни, смогут обследовать квартиру тепловизором, устранить повреждение на теплоцентрали и многое другое.Среди первых посетителей - представители областной и городской администраций.Владислав Тихомиров, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области:- Впечатления яркие, было очень интересно. Думаю,что экспозиция понравится и взрослым, и детям. Всем - без исключения.Глеб Серёгин, заместитель главы администрации г.Владимира:- Я думаю, такой подачи в городе еще не было, прекрасное впечатление от того, что используются разные способы, мультимедийные экраны.Этот образовательный проект "Т Плюс" путешествует по стране с 2020-го года - побывал уже в тринадцати городах, работал на ВДНХ.Экспозицию посетили более 70 тысяч человек.Ожидается, что в мультимедийном центре побывают и не меньше пяти тысяч владимирцев, в том числе, - школьники и студенты. И, возможно, кто-то из них решит связать свою жизнь с энергетикой.Во владимирском филиале ПАО «Т Плюс» сейчас трудятся более полутора тысяч человек. Новые специалисты нужны всегда.Виктор Халев, главный инженер филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс»:- В том числе, - мы преследуем цель - познакомить людей...что они тоже могут работать на ТЭЦ в тепловых сетях, могут получить профессиональное образование энергетика. Как во Владимире, так и в городе Иваново, в городах присутствия владимирского филиала. И, нам кажется, что это крайне важно и ответственно.Центр теплоэнергетики будет работать во Владимире до 6 июня, с 10:00 до 21:00, в выходные - до 20:00.Вход свободный, но, чтобы не ждать очереди, лучше предварительно записаться.Никита Тарбеев, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".