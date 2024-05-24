Суд вынес приговор жителю Гороховца.

В Гороховце 15 июня 2023 года двое приятелей распивали спиртные напитки в гараже. На фоне опьянения возник конфликт, который перерос в драку.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, фигурант нанёс удар молотком по ноге пострадавшего, а затем добил топором. Орудия убийства осуждённый выбросил в кусты. Супруга пострадавшего обнаружила тело.Суд признал мужчину виновным в убийстве. В качестве наказания фигурант проведёт восемь лет в колонии строгого режима и выплатить жене пострадавшего два миллиона рублей.