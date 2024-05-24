Во Владимирской области ожидается жаркая погода и повышенное атмосферное давление Лето «заглянуло»...

Во Владимирской области ожидается жаркая погода и повышенное атмосферное давлениеЛето «заглянуло» во Владимирскую область. Синоптики прогнозируют солнечную, местами даже жаркую погоду, без осадков.В субботу, 25 мая 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +24°С.Скорость западного ветра составит 3м/с.Показатель влажности: 19%.В темное время суток ожидайте на столбике термометра отметку +17°С.В Гидрометцентре прогнозируют повышенное атмосферное давление - 757 мм ртутного столба.Погодный прогноз на 25 мая:На Руси верили: если соловей ночью поет — будет хорошая погода; если утро выдалось ясное, то лето будет жаркое и засушливое; если рябина зацвела – пора сеять лен.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений