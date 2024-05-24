Волонтеры владимирского приюта поделились счастливой историей Сейчас - наша традиционная рубрика...

Волонтеры владимирского приюта поделились счастливой историейСейчас - наша традиционная рубрика "Хочу домой". Волонтёры поделились счастливой историей - собака Белочка обрела дом и любящих хозяев.Глядя на питомца и не скажешь, что ещё два месяца назад Белочка бегала по садовым участкам голодная и никому не нужная. На стерилизацию в приют её привезла молодая пара - случайно обнаружили на пороге своего дачного домика, но взять к себе не могли.Неравнодушные волонтёры оставили Белочку у себя. И вот, наконец, она встретила свою семью. Обрести нового друга не сложно.Всех собак, которые нуждаются в добрых руках, можно посмотреть на странице приюта "Вконтакте".