Врачи медцентра в Пиганове помогают владимирским ветеранам СВО вернуться к полноценной жизни С...

Врачи медцентра в Пиганове помогают владимирским ветеранам СВО вернуться к полноценной жизниС начала года курсы реабилитации прошли уже 15 бойцов. Как проходят занятия, посмотрела Вера Куликова.Александр Руденок с упорством крутит руль тренажера. Хочет быстрее восстановиться после ранения. Сильные руки ему - шоферу - нужны не только, чтобы водить грузовик, а чтобы поскорее покачать первенца.Александр Руденок, военнослужащий, участник СВО:- 24 апреля сын появился.- Как назвали?- Александр. Александр Александрович.Дмитрий Грибанов, заведующий отделением медицинской реабилитации "Областного центра спецмедпомощи":- Мы сталкиваемся с определенными трудностями в разработке объема движения в поврежденном суставе, но динамика есть положительная. Думаем, что мы получим хорошие результаты.Кроме занятий лечебной физкультурой с инструктором, раненый проходит терапию на аппаратах, физиопроцедуры. По словам главного врача "Областного центра спецмедпомощи" - для участников СВО попасть на реабилитацию нет никаких сложностей.Центр тесно сотрудничает с областным филиалом фонда "Защитники Отечества". От них врачи получают информацию, пациент с какими травмами должен поступить.Ольга Королькова, главный врач "Областного центра спецмедпомощи":- Допустим, если это сложный случай, если бывает ампутация нижних конечностей, - мы уже понимаем, какую нам палату готовить, на каком этаже, где и каких специалистов мы привлекаем, и в какие сроки. Конечно, это максимально быстро, в короткие сроки госпитализируются пациенты.В прошлом году реабилитацию в "Областном центре спецмедпомощи" прошли 27 участников СВО, в этом - уже 15.Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".