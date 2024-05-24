Перед судом предстанет житель Киржача 1967 года рождения.

Перед судом предстанет житель Киржача 1967 года рождения. Мужчину обвиняют в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что с осени 2020 года гражданин нелегально покупал и хранил дома и в гаражах контрафактные табачные изделия и спиртосодержащую продукцию. В январе ткущего года его деятельность пресекли сотрудники УФСБ. У фигуранта изъяли около 3500 бутылок, 250 канистр с алкоголем и порядка 3400 пачек сигарет.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Киржача передано в суд.