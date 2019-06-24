Работа психолога заставляет специалиста всё время совершенствоваться в области тех умений и навыков, которые позволяют добросовестно выполнять свои должностные обязанности...

В Центр профессиональной подготовки столичной полиции прибыли психологи территориальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве, чтобы побороться за звание «Лучший по профессии».В течение дня участникам конкурса предстояло проявить себя при сдаче зачетов, выполнении нормативов по огневой и физической подготовке, сдаче приемов борьбы, а также продемонстрировать свои знания в области законодательства Российской Федерации. Уровень теоретических знаний и практических навыков оценивало компетентное жюри.Работа психолога заставляет специалиста всё время совершенствоваться в области тех умений и навыков, которые позволяют добросовестно выполнять свои должностные обязанности. На высоком уровне продемонстрировала свои профессиональные качества психолог ГРЛС ОБ ППСП УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Анна Голубихина и по итогам конкурсных испытаний была названа «Лучшим по профессии» среди психологов столичной полиции. Второе место было присвоено психологу ГРЛС ОБ 6 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве капитану полиции Татьяне Дутовой и третье – психологу ОМВД России по Головинскому району г. Москвы старшему лейтенанту внутренней службы Ирине Черницыной.Победитель представит Главное управление МВД России по г. Москве на заключительном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди психологов, который пройдет в сентябре на базе Санкт-Петербургского университета МВД России.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве