Для выпускников Центра - это последнее построение в качестве слушателей учебного заведения. Выпускники в полном составе успешно сдали выпускные экзамены профессионального курса...

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску слушателей. Свидетельства должности служащего по профессии «Полицейский» получили 240 слушателей, в том числе сотрудники дорожно-патрульной службы, участковых уполномоченных полиции, сотрудники патрульно-постовой службы и УВД на Московском метрополитене.В мероприятии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, начальник Центра профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Олег Варик, руководящий и командно-преподавательский состав комплектующих подразделений центра, а также родители выпускников.Всеобщее равнение на Государственный флаг Российской Федерации по ходу движения знаменной группы положило старт началу мероприятия. Для выпускников Центра - это последнее построение в качестве слушателей учебного заведения. Выпускники в полном составе успешно сдали выпускные экзамены профессионального курса.Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец обратился к молодым выпускникам: «Сегодня вы завершили обучение в стенах Центра профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД. Это важный этап и фундамент вашей профессиональной деятельности. Сегодня сотрудники органов внутренних дел выполняют ответственные и сложные задачи по охране общественного порядка, поддержанию общественной безопасности и конституционного строя. Вы успешно прошли обучение в Центре профессиональной подготовки и не должны на этом останавливаться. От имени руководства Главного управления поздравляю вас с получением профессионального образования и хочу пожелать крепкого здоровья, сил, терпения и успехов в вашей нелегкой, но очень интересной службе»Лучшие выпускники за добросовестное отношение к учебе были награждены почетными грамотами и благодарностями.По окончании торжественной части молодые специалисты под звуки марша оркестра столичной полиции прошли строем по плацу.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве