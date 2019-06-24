Популярная актриса Николь Кидман выложила в своем Instagram новый провокационный снимок. Несмотря на возраст, она находится в отличной физической форме.

Популярная актриса Николь Кидман выложила в своем Instagram новый провокационный снимок. Несмотря на возраст, она находится в отличной физической форме.На фото звезда в кожаных брюках и настежь распахнутой блузке. "Люблю белую рубашку", – подписала кадр теледива.Поклонники начали засыпать любимицу публики комплиментами. "Ты слишком красива для этого мира", "Полегче, Николь, у меня так сердце не выдержит", "Какая красивая женщина", "Совершенна, без дефектов", "Ты всегда была для меня, есть и будешь самой красивой женщиной в мире", – восторгались преданные поклонники.Последнее время она работала на съемках в сериале "Большая маленькая ложь – 2". Это американский драматический телесериал HBO, созданный Дэвидом Э. Келли на основе одноименного романа Лианы Мориарти.Отметим, актриса Николь Кидман завоевала обрела бешеную популярность после выхода в свет таких картин, как "Бэтмен навсегда", "Мулен Руж!" и "Билли Батгейт". С момента выхода этих картин прошло более 15 лет, но знаменитость продолжает восхищать зрителей.