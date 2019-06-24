Король
российской эстрады презентовал клип на песню Стеснение пропало. Филипп
Киркоров показался в нем обнаженным.
Король
российской эстрады презентовал клип на песню "Стеснение пропало". Филипп
Киркоров показался в нем обнаженным.
На Youtube вышел
долгожданный ролик на новую песню исполнителя. Пользователи Сети разделились на
два лагеря: одним клип пришелся по вкусу, другие же его охаяли.
"Боже... как будто клип
Бузовой... и зачем столько рекламы...", "Г***о какое-то! Вы потратили много сил
и денег, но клип обычный. Все эти идеи мы уже видели. Надо было опять
обращаться к Гудку", – высказались критики.
Но оказалось множество
тех, кому видео на композицию "Стеснение пропало" Филиппа Киркорова очень
понравилось. "Легкий и позитивный клип,
снят с юмором. Интересно смотреть, поднимает настроение", "Песня крутая). Очень
понравилась идея клипа)", "И кайфанула, и хайпанула, досмотрела до
конца...сама не знаю, почему", – высказались поклонники творчества
певца.
Помимо того, что артист
появляется в кадре голым, в одном из эпизодов клипа изображает врача-гинеколога,
принимающего роды. К слову, ранее в сопровождающем посте в Instagram артист упомянул возрастной ценз видео – 18+.
Как писали "Дни.ру", в
публикации тизера клипа в соцсети отметился ряд представителей
российского шоу-бизнеса. Это Светлана Лобода, оперная певица Анна Нетребко и ее
супруг Юсиф Эйвазов и прочие.