Король российской эстрады презентовал клип на песню Стеснение пропало. Филипп Киркоров показался в нем обнаженным.

Корольроссийской эстрады презентовал клип на песню "Стеснение пропало". ФилиппКиркоров показался в нем обнаженным.На Youtube вышелдолгожданный ролик на новую песню исполнителя. Пользователи Сети разделились надва лагеря: одним клип пришелся по вкусу, другие же его охаяли."Боже... как будто клипБузовой... и зачем столько рекламы...", "Г***о какое-то! Вы потратили много сили денег, но клип обычный. Все эти идеи мы уже видели. Надо было опятьобращаться к Гудку", – высказались критики.Но оказалось множествотех, кому видео на композицию "Стеснение пропало" Филиппа Киркорова оченьпонравилось. "Легкий и позитивный клип,снят с юмором. Интересно смотреть, поднимает настроение", "Песня крутая). Оченьпонравилась идея клипа)", "И кайфанула, и хайпанула, досмотрела доконца...сама не знаю, почему", – высказались поклонники творчествапевца.Помимо того, что артистпоявляется в кадре голым, в одном из эпизодов клипа изображает врача-гинеколога,принимающего роды. К слову, ранее в сопровождающем посте в Instagram артист упомянул возрастной ценз видео – 18+.Как писали "Дни.ру", впубликации тизера клипа в соцсети отметился ряд представителейроссийского шоу-бизнеса. Это Светлана Лобода, оперная певица Анна Нетребко и еесупруг Юсиф Эйвазов и прочие.