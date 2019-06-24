Александр Цекало недавно женился в четвертый раз. Новая избранница очень сильно мотивирует продюсера становиться лучше с каждым днем.

Александр Цекало недавно женился в четвертый раз. Новая избранница очень сильно мотивирует продюсера становиться лучше с каждым днем.На данный момент знаменитость потерял уже 10 килограммов лишнего веса. И, судя по всему, не собирается на этом останавливаться.После свадьбы звезда начала активно сгонять лишний вес. Актер начал ходить в спортзал и правильно питаться.Лишь на дне рождения возлюбленной Дарины он позволил себе съесть кусочек торта.Друзья Цекало рассказывают, что с этой женщиной Александр изменился до неузнаваемости. Все отмечают его внешние преображения. Они считают, что именно молодая супруга мотивирует его на это."Думаю, на текущих результатах он не остановится и полностью избавится от лишнего веса!", – заявил инсайдер.Напомним, недавно новоиспеченной жене Цекало исполнилось 28 лет. Она отпраздновала его в скромном итальянском ресторанчике Голливуда в кругу близких друзей. Как писали ранее , продюсер не мог налюбоваться на возлюбленную, ласкал ее и периодически осыпал поцелуями прямо за столом.