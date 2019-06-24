В нью-йоркском районе Статен-Айленд найдены убитыми в квартире переехавшая в США по грин-карте россиянка Алла Аушева и двое ее малолетних детей. Сожитель-американец женщины задержан по подозрению в убийстве.

В нью-йоркском районе Статен-Айленд найдены убитыми в квартире переехавшая в США по грин-карте россиянка Алла Аушева и двое ее малолетних детей. Сожитель-американец женщины задержан по подозрению в убийстве.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили заполненное дымом жилое помещение, в котором были найдены тела 36-летней женщины с серьезными травмами головы и лица и двух детей в возрасте двух и трех лет с признаками утопления.Отцу детей, 36-летнему служащему ВВС США Шону Уолкеру, предъявлены обвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном владении оружием. Мужчина был задержан в тот момент, когда он шел по шоссе с мобильным телефоном и удостоверением личности Аллы Аушевой в руках.Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею. Она поступила на службу в Национальную гвардию США, после чего ее перевели в ВВС Национальной гвардии. Американское гражданство Аушева получила в 2012 году.