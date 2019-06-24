Недавно беременная невеста Тимати Анастасия Решетова выложила в своем Instagram фото, сообщающее, что она улетает к океану. Это спровоцировало волну обсуждений и доводов.

Недавно беременная невеста Тимати Анастасия Решетова выложила в своем Instagram фото, сообщающее, что она улетает к океану. Это спровоцировало волну обсуждений и доводов.Подписчики начали гадать, куда улетела бизнесвумен, а, главное, зачем. Начали обсуждения, на тему того, обычный ли это отдых, или Решетова улетела рожать заграницу. Тем более, что в сети уже появилась информация, что роды возлюбленной рэпера пройдут в Америке.Сама девушка долго не отвечала на вопросы поклонников. Но любому терпению приходит конец.Она заявила, что на данный момент находится не в Майями и рожать в ближайшее время не собирается. "Вопрос закрыт", – поставила точку звезда.Еще в начале этого года фанаты начали подозревать, что Анастасия Решетова находится в интересном положении. Фигура девушки изменилась, поэтому она стала носить объемную одежду и прятать живот на снимках. Все слухи модель настойчиво опровергала. Однако в начале июня она все же призналась, что носит под сердцем ребенка от Тимати.Напомним, недавно Решетова всполошила народ очередным высказыванием. Как писали ранее , она проболталась об официальном узаконивании брака с известным продюсером.