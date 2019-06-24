Нападающий Зенита Артем Дзюба опубликовал в социальных сетях видеообращение вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева, который заявил, что проиграл спор капитану петербургской команды.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба опубликовал в социальных сетях видеообращение вратаря "сине-бело-голубых" Андрея Лунева, который заявил, что проиграл спор капитану петербургской команды."Всем привет, Меня зовут Андрей Лунев, я кинул вызов великому и ужасному Артему Дзюбе и проиграл ему во всем, – сообщил Лунев на видео, которое Дзюба опубликовал в Instagram. – Теперь я говорю вам всем, что он нереально крут, очень хорош и просто молодец. Не советую вам неподготовленными кидать ему вызов, потому что он надерет вас. И хочу заметить, что Артемушка вандерфульный".Посмотреть эту публикацию в InstagramДело говорит