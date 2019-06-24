В городе Бель-Эр американского штата Калифорния скончалась в возрасте 91 год известная американская писательница Джудит Кранц. По данным СМИ, она ушла из жизни от естественных причин в окружении членов своей семьи, друзей и четырех собак.

В городе Бель-Эр американского штата Калифорния скончалась в возрасте 91 год известная американская писательница Джудит Кранц. По данным СМИ, она ушла из жизни от естественных причин в окружении членов своей семьи, друзей и четырех собак.Джудит Кранц известна как автор бестселлеров в жанре женского романа. Свое первое произведение "Крупинки" она опубликовала в 1978 году. Книги писательницы были переведены на более чем 50 языков и изданы общим тиражом более 80 миллионов экземпляров, передает ТАСС.