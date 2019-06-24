Из-за критики Счетной палаты Большой театр изменит механизм продажи билетов. Число билетов, которые находятся в брони у ведомств и министерств, будет уменьшено на 30 процентов. Они будут поступать в свободную продажу в первый день.
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов.
Сейчас в первую волну в продажу поступает 860 билетов. Купить их можно только по паспорту и потом уже невозможно перепродать. По данным Счетной палаты, это наименее востребованные места Исторической сцены. А самые лучшие места забронированы различными ведомствами и министерствами, а также спонсорами Большого. Это 328 билетов или более трети всех билетов Исторической сцены. Потом эти билеты попадают к перекупщикам, которые их перепродают по завышенным ценам.
После критики Счетной палаты РФ руководство театра приняло решение сократить на 30 процентов количество забронированных билетов.
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что число билетов, поступающих в первый день предварительной продажи, будет увеличено на 100 штук, то есть до 960 билетов.
Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов. Как сообщает ТАСС, ведомство намерено проследить, как это решение повлияло на общую ситуацию.