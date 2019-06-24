Ксения Бородина признает существование такого явления, как
кризис в семейных отношениях. Однако телеведущая не верит, что они зависят от
того, как долго пара живет вместе. Звезда разоткровенничалась с поклонниками в
эфире своего микроблога.
Ксения Бородина признает существование такого явления, как
кризис в семейных отношениях. Однако телеведущая не верит, что они зависят от
того, как долго пара живет вместе. Звезда разоткровенничалась с поклонниками в
эфире своего микроблога.
подняла серьезную тему семейных отношений в Instagram
stories. Телеведущая высказывала свое экспертное мнение, отвечая на вопросы
фанатов. В частности, 36-летняя звезда "Дома-2" рассказала, что она
думает о кризисе в браке.
Отвечая на вопрос одной из поклонниц, Ксения Бородина
призналась: она верит в то, что в семейных отношениях время от времени наступают
периоды кризиса. При этом телеведущая не видит связи этого явления с
продолжительностью совместной жизни.
"По годам – нет. Типа кризис 7 лет и так далее. Но то,
что у людей в разное время случаются проблемы в отношениях – то да, это
неизбежно", – отметила звезда "Дома-2".
Задали и такой вопрос: нормально ли, что
муж общается с бывшей женой по полчаса в день. Телеведущая удивилась. По ее
мнению, такое общение оправдано лишь в случае, если касается общего ребенка. В
противном случае такое поведение супруга странно, считает звезда.
У спросили также совета в определенной
жизненной ситуации. Подписчица рассказала, что у нее восьмимесячный ребенок – и
при этом муж разрывается между ней, своей матерью и сестрой. По мнению
Бородиной, у молодой матери два пути: либо выиграть право на супруга, либо же
смириться и молчать всю жизнь.