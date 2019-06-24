Ксения Бородина признает существование такого явления, как кризис в семейных отношениях. Однако телеведущая не верит, что они зависят от того, как долго пара живет вместе. Звезда разоткровенничалась с поклонниками в эфире своего микроблога.

Ксения Бородина признает существование такого явления, каккризис в семейных отношениях. Однако телеведущая не верит, что они зависят оттого, как долго пара живет вместе. Звезда разоткровенничалась с поклонниками вэфире своего микроблога.подняла серьезную тему семейных отношений в Instagramstories. Телеведущая высказывала свое экспертное мнение, отвечая на вопросыфанатов. В частности, 36-летняя звезда "Дома-2" рассказала, что онадумает о кризисе в браке.Отвечая на вопрос одной из поклонниц, Ксения Бородинапризналась: она верит в то, что в семейных отношениях время от времени наступаютпериоды кризиса. При этом телеведущая не видит связи этого явления спродолжительностью совместной жизни."По годам – нет. Типа кризис 7 лет и так далее. Но то,что у людей в разное время случаются проблемы в отношениях – то да, этонеизбежно", – отметила звезда "Дома-2".Задали и такой вопрос: нормально ли, чтомуж общается с бывшей женой по полчаса в день. Телеведущая удивилась. По еемнению, такое общение оправдано лишь в случае, если касается общего ребенка. Впротивном случае такое поведение супруга странно, считает звезда.У спросили также совета в определеннойжизненной ситуации. Подписчица рассказала, что у нее восьмимесячный ребенок – ипри этом муж разрывается между ней, своей матерью и сестрой. По мнениюБородиной, у молодой матери два пути: либо выиграть право на супруга, либо жесмириться и молчать всю жизнь.