Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.

Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.По данным соцопросов, Борис Джонсон опережал своего ближайшего соперника Джереми Ханта на 27 процентов, а сейчас всего на 11. А история, приведшая к падению рейтинга, банальна и непривлекательна. После уверенной победы в финальном туре голосования во фракции консерваторов Борис Джонсон вернулся домой под утро и случайно пролил бокал вина на диван. Возлюбленная политика вспылила, началась словесная перепалка на повышенных тонах. Вскоре к дому подъехала полиция.Сам кандидат и его подруга считают, что правоохранителей вызвали соседи, которые не поддерживают кандидатуру Джонсона и на этой почве решили раскрутить в прессе политически мотивированный скандал, передает телеканал "Россия 24"