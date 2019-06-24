Известный юморист и сценарист неоднозначно пошутил на своей странице в Instagram. Пост о врачах вызвал море критики и осуждения пользователей соцсети, и Семен Слепаков был вынужден объясниться.

Известный юморист и сценарист неоднозначно пошутил на своей странице в Instagram.Пост о врачах вызвал море критики и осуждения пользователей соцсети, и СеменСлепаков был вынужден объясниться."А говорят, у нас врачам мало платят", -пошутил артист. При этом он опубликовал фото, на котором стоит рядом с дорогимавтомобилем возле больницы.Своей публикацией Семен Слепаков вызвал яростьподписчиков. "Первый раз не смешно. Наверное, потому что я врач. Работаю в трехбольницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более-менее нормальнойжизни. Недавно нам увеличили зарплату, но по итогу денег заплатили меньше","На самом деле, это не смешно, Семен. Врачи в провинции очень бедные, хоть испасают жизни людей", "Каксмешно. Зажравшийся ублюдок", – разнесли комика фолловеры.решил расставить все точки над i. Артист считает, что врачи вряд ли обиделись на его шутку. В своейочередной публикации он удивился, как часть людей "считывает юмор". Сценарист вдостаточно грубой форме выразил свое мнение."Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершеннопротивоположное. Это называется сарказм. Если вы серьезно думаете, что я хотелобидеть врачей, то у вас проблемы. И врачи тут не помогут, потому что это нелечится", – написал При он обратил внимание на то, что личноего радует тот факт, что в России у врачей так много заступников, готовыхнемедленно схватиться за гаджеты и пожертвовать семь секунд драгоценноговремени на борьбу с несправедливостью.