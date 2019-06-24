Известный юморист и сценарист неоднозначно пошутил на своей странице в Instagram.
Пост о врачах вызвал море критики и осуждения пользователей соцсети, и Семен
Слепаков был вынужден объясниться.
Известный юморист и сценарист неоднозначно пошутил на своей странице в Instagram.
Пост о врачах вызвал море критики и осуждения пользователей соцсети, и Семен
Слепаков был вынужден объясниться.
"А говорят, у нас врачам мало платят", -
пошутил артист. При этом он опубликовал фото, на котором стоит рядом с дорогим
автомобилем возле больницы.
Своей публикацией Семен Слепаков вызвал ярость
подписчиков. "Первый раз не смешно. Наверное, потому что я врач. Работаю в трех
больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более-менее нормальной
жизни. Недавно нам увеличили зарплату, но по итогу денег заплатили меньше",
"На самом деле, это не смешно, Семен. Врачи в провинции очень бедные, хоть и
спасают жизни людей", "Как
смешно. Зажравшийся ублюдок", – разнесли комика фолловеры.
решил расставить все точки над i. Артист считает, что врачи вряд ли обиделись на его шутку. В своей
очередной публикации он удивился, как часть людей "считывает юмор". Сценарист в
достаточно грубой форме выразил свое мнение.
"Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно
противоположное. Это называется сарказм. Если вы серьезно думаете, что я хотел
обидеть врачей, то у вас проблемы. И врачи тут не помогут, потому что это не
лечится", – написал При он обратил внимание на то, что лично
его радует тот факт, что в России у врачей так много заступников, готовых
немедленно схватиться за гаджеты и пожертвовать семь секунд драгоценного
времени на борьбу с несправедливостью.