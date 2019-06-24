В Москве в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе наградили победителей всероссийской исторической акции Единой России Диктант Победы. Они показали лучшие результаты, набрав максимальное количество баллов за короткий промежуток времени.

В Москве в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе наградили победителей всероссийской исторической акции "Единой России" "Диктант Победы". Они показали лучшие результаты, набрав максимальное количество баллов за короткий промежуток времени.Конкурсное жюри определило 10 победителей, сообщил зампредобщественного совета партийного проекта "ЕР" "Историческаяпамять" Сергей Нарышкин. По его словам, в акции активно участвоваламолодежь, в том числе студенты и школьники.Ценные призы за выдающиеся результаты получили участникиакции из разных уголков страны: Павел Судико из Якутии, Виктория Поликарпова изАлтайского края, Булат Загрутдинов из Татарстана, Наталья Серяева изСаратовской области, Яна Тысченко и Сергей Хомуткин из Самарской и Тамбовской областей,а также Никита Коновалов из Краснодарского края.В качестве наград победители получили современные гаджеты икомплекты исторической литературы. Кроме того, их пригласят на военный парад вчесть 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Акция проходила на 1400 площадках в 23 странах, в нейучаствовало больше 100 тысяч человек, уточнил депутат Госдумы, координаторпартпроекта "ЕР" "Историческая память" Александр Хинштейн.По признанию парламентария, вопросы были непростыми, над ними трудилисьученые-историки из Российского университета дружбы народов (РУДН). Самыйвысокий результат по России показал Краснодарский край, среди зарубежных стран– Молдавия, отметил Хинштейн."Более 5,5 тысяч человек правильно ответили на все 20вопросов. В качестве победителей мы выбрали тех, кто справился с этой задачейбыстрее остальных", – сказал единоросс.Сохранение памяти о Великой Отечественной войне необходимодля того, чтобы противостоять попыткам переписать историю, уверен заместительсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Он выразилблагодарность участникам "Диктанта Победы". По его словам,"Единая Россия" сделает акцию ежегодной.После церемонии награждения победители "ДиктантаПобеды" участвовали в акции "Свеча памяти", приуроченной к Днюпамяти и скорби.Напомним, акция "ЕР" "Диктант Победы"прошла 7 мая. За 45 минут участникам предстояло ответить на 20 вопросов,большая часть из которых содержала четыре варианта ответов.Как писали "Дни.ру", абитуриенты, набравшиемаксимум баллов в "Диктанте Победы" "Единой России",при поступлении в высшие учебные заведения.