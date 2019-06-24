В понедельник, 24 июня, в нижней палате парламента состоялись большие парламентские слушания, посвященные качеству отечественного образования. Эксперты отметили высокий интерес к мероприятию со стороны профессионального сообщества. По их мнению, формат парламентских слушаний, который активно развивает Госдума седьмого созыва, позволяет гражданам напрямую влиять на принимаемые властью решения.

В понедельник, 24 июня, в нижней палате парламента состоялись большие парламентские слушания, посвященные качеству отечественного образования. Эксперты отметили высокий интерес к мероприятию со стороны профессионального сообщества. По их мнению, формат парламентских слушаний, который активно развивает Госдума седьмого созыва, позволяет гражданам напрямую влиять на принимаемые властью решения.Парламентские слушания нужны как инструмент поискаконсенсуса между профессиональными сообществами и органами власти, отметилгендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. На слушаниях говорято конкретных проблемах и вырабатывают дорожную карту для их решения, подчеркнуланалитик."На сегодняшнем мероприятии все имели возможностьвысказаться, все мнения зафиксированы в протоколе. Депутаты в дальнейшем будутразрабатывать законопроекты, исходя из этих дорожных карт", – сказалэксперт в беседе с корреспондентом "Дни.ру".По мнению Мухина, наиболее чувствительные решения по итогампрошедших слушаний будут касаться учебных заведений, которые по тем или инымпричинам выпали из поля внимания Министерства финансов. "РуководствоГосдумы здесь выступает гарантом, что будут обеспечены права всех участниковпроцесса, а не только тех, которые расположены в городах и имеют какие-топреференции", – сказал политолог.Проводимые нижней палатой широкие становятся инструментомпрямой демократии, когда граждане могут самостоятельно влиять на принимаемыевластью решения, уверен Мухин. На своей странице в Facebook эксперт отметил,что в наши дни тема образования становится особенно актуальной: в школах прошлиэкзамены, начинается горячая вступительная пора в вузы, что повышаетэмоциональный фон предмета обсуждения."Председатель Госдумы Вячеслав Володин, обозначая темуи проблемы, связанные с ней, поблагодарил учителей за их нелегкий труд.Депутаты из профильного комитета подготовили предложения, которые спикер отимени депутатов обещал гарантированно поддержать, если удастся достичьконсенсуса", – рассказал о слушаниях Мухин. По мнению аналитика, длясамого Володина большие парламентские слушания становятся важным элементомпарламентской активности.Спикер Госдумы, отметил эксперт, перевел обсуждение в форматострой дискуссии и указал на неразрешенное противоречие между Минпросвещения иМинфином – проблему малокомплектных школ, в которых обучаются менее 100человек. Мухин напомнил, что финансовое ведомство планирует обеспечивать такиеучреждения средствами по остаточному принципу. Володин счел такой подходнеприемлемым, отметил политолог."Председатель довольно жестко ставил вопросы подокладам чиновников, давая понять, что слушания должны быть результативными сточки зрения, в том числе, координации работы всех ведомств. Необходимо былосоздать настоящую дорожную карту для изменений в отрасли и она, с помощьюслушаний, я так понимаю, будет создана", – резюмировал Мухин.При организации парламентских слушаний изначально делалась ставка на предоставление возможности высказаться всем заинтересованным сторонам, отметил политолог Дмитрий Фетисов. по его словам, сегодняшнее мероприятие не стало исключением. "Было максимальное возможное количество участников, большое количество заинтересованных лиц, тщательный подход к обсуждаемым вопросам для выработки решений, в которых заинтересованы представители профессионального сообщества."Парламентских слушания стали буквально нормой. Если раньше первые подобные мероприятия были в новинку, то теперь подобный формат работы не вызывает ни у кого удивления, слушания стали нормой. Это одно из свидетельств того, что седьмой созыв работает профессионально и качественно", – сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру"."Это были большие парламентские слушания, но на самом делемне кажется – это продолжение того формата, который был введен в этом созыве поинициативе председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина. Формат, которыйобозначен понятием общественно-парламентских слушаний", – в свою очередь заметил политолог Леонид Поляков.Он обратил внимание на то, что в зале заседаний нижней палаты парламента собрались не только представители законодательной и исполнительной власти, но и представители общественности – эксперты и учителя. Помогла течению дискуссии и позиция председателя Госдумы."Вячеслав Володин не уходил ни от какой детали – в том месте, где была хотькакая-то двусмысленность, хоть какая-то неясность, он доходил до самой сути. Тоесть он не просто был ведущим, который фиксирует регламент и просит добавитьвремя. Практически четыре часа шло заседание, и он все четыре часа, не покидаясвоего поста, выступал ведущим человеком, для которого важно не пропуститькаждое слово", – заметил Поляков.Также он обратил внимание на доклад министра просвещения Ольги Васильевой, который касался, по большей части, вопросов материально-технического характера. В частности, речь шла о таких на первый взгляд мелких деталях, как отсутствие ремонта и туалет на улице в некоторых школах, а также тот факт, что некоторые образовательные учреждения в стране до сих пор вынуждены работать в три смены. "Вопрос был поставлен так: можно ли говорить о качестве образования, нерешив вот эти базовые проблемы", – объяснил эксперт.С тем, что парламентские слушания проходили "не для галочки и не для некоего формального решения", согласен и политолог Александр Коньков. "На мойвзгляд, ключевая проблема, которая может быть сформулирована по итогам этойдискуссии – это недофинансирование отрасли образования", – заметил он в разговоре с "Дни.ру". Эксперт подчеркнул, что всестороннему обсуждению и разбору самых актуальных вопросов способствовал формат парламентских слушаний."Большинствомест в зале заседаний было отдано именно учителям, представителям общественныхорганизаций, профсоюзов, институтов", – рассказал Коньков."Со стороны профессионального сообщества были озвучены многочисленные проблемы, которые так или иначе ни в нацпроекте, ни в других ключевых документах своего выражения не находят, однако весьма важны именно с точки зрения как повсеместного развития системы образования, так и с точки зрения реализации ключевых приоритетов, целей и задач, которые заявлены в национальном проекте", – добавил эксперт. Большое внимание было уделено материальному обеспечению отрасли.