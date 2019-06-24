Наташа Королева и Сергей Глушко стали звездными гостями очередного выпуска шоу Сегодня вечером. Певица рассказала, что муж ее жестко контролирует.

Наташа Королева и Сергей Глушко стали звездными гостями очередного выпуска шоу "Сегодня вечером". Певица рассказала, что муж ее жестко контролирует.Передача была посвящена еде. Несколько лет назад на Первом канале Наташа Королева со своей мамой Людмилой Порывай вела кулинарное шоу "Время обедать". Программа получилась настолько веселой, заводной и яркой, что запомнилась зрителям надолго. Однако, по признанию Наташи Королевой, шоу, длившееся на протяжении двух лет, буквально отвернуло ее от готовки.Поэтому теперь на кухне хозяйничает ее муж Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан. Наташа Королева убеждена, что у супруга есть кулинарный талант, который нужно поддерживать и развивать. А для этого нужна практика. Впрочем, сам Сергей Глушко придерживается другого мнения. "Я должен же как-то выживать, поэтому и научился готовить!" – объяснил он.Наташа Королева раскрыла подноготную их отношений. По ее признанию, муж жестко контролирует ее питание. Сам Сергей Глушко уже много лет старается употреблять здоровую пищу и тщательно следит за собой. Поэтому танцор может похвалиться завидной фигурой. А вот Наташу Королеву частенько тянет на "вкусняшки", но муж ей запрещает."Это ужасно, правда! Клянусь! Иногда бывает, сидишь и на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом... И только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: "Положи на место!" И все! Аппетит как рукой сняло. Да, у нас с этим очень жестко!" – призналась .Зато благодаря стараниям и дисциплине певица может похвастаться точеной фигурой. А ведь артистке уже 46 лет. Кстати, к своему возрасту певица относится философски, но недавно призналась, что уже меньше радости от празднования дней рождений.