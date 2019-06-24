Наталья Фатеева планирует встретить юбилей, твердо держась на ногах. Сейчас известная советская актриса заново учится ходить – она перенесла 6 операций по замене сломанной шейки бедра.

Наталья Фатеева планирует встретить юбилей, твердо держасьна ногах. Сейчас известная советская актриса заново учится ходить – она перенесла6 операций по замене сломанной шейки бедра.скоро отметит свое 85-летие. Актрисапризнается, что в ее возрасте дни рождения приносят скорее грусть, чем радость.Но сейчас у звезды советского кино есть цель: она намерена встретить юбилей,уверенно стоя на ногах.Наталья Фатеева после операций проходит курс восстановления.Актриса передвигается по квартире с ходунками,а во двор спускается на костылях. Когда артистку сопровождают друзья, Фатеевагуляет по Фрунзенской набережной. Ей долгое время помогал Бари Алибасов, акогда продюсер попал в больницу, эти обязанности стал исполнять его помощник.В последнее время может оплачивать своирасходы самостоятельно. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился прибавить актрисепенсию. А до этого деньги на лечение собирали всем миром. Большую частьрасходов взяла на себя Мария Миронова – оплатила сиделку и лекарства, помогалас продуктами.родных не пускала даже на порог. А вот покаболела, возобновила общение с ними. Однако, как только состояние Фатеевойулучшилось, она снова рассорилась с детьмипрекратила все контакты. Артистка говорит, что дети помешали ее карьерев кино. Друзья Фатеевой объяснить ее отношения с родственниками затрудняются,пишет Teleprogramma.pro.