Наталья Фатеева планирует встретить юбилей, твердо держась
на ногах. Сейчас известная советская актриса заново учится ходить – она перенесла
6 операций по замене сломанной шейки бедра.
Наталья Фатеева планирует встретить юбилей, твердо держась
на ногах. Сейчас известная советская актриса заново учится ходить – она перенесла
6 операций по замене сломанной шейки бедра.
скоро отметит свое 85-летие. Актриса
признается, что в ее возрасте дни рождения приносят скорее грусть, чем радость.
Но сейчас у звезды советского кино есть цель: она намерена встретить юбилей,
уверенно стоя на ногах.
Наталья Фатеева после операций проходит курс восстановления.
Актриса передвигается по квартире с ходунками,
а во двор спускается на костылях. Когда артистку сопровождают друзья, Фатеева
гуляет по Фрунзенской набережной. Ей долгое время помогал Бари Алибасов, а
когда продюсер попал в больницу, эти обязанности стал исполнять его помощник.
В последнее время может оплачивать свои
расходы самостоятельно. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился прибавить актрисе
пенсию. А до этого деньги на лечение собирали всем миром. Большую часть
расходов взяла на себя Мария Миронова – оплатила сиделку и лекарства, помогала
с продуктами.
родных не пускала даже на порог. А вот пока
болела, возобновила общение с ними. Однако, как только состояние Фатеевой
улучшилось, она снова рассорилась с детьми
прекратила все контакты. Артистка говорит, что дети помешали ее карьере
в кино. Друзья Фатеевой объяснить ее отношения с родственниками затрудняются,
пишет Teleprogramma.pro.