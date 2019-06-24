Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман дважды поднялся на подиум в течение этапа европейской Формулы 3, который прошел в минувшие выходные во Франции.

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман дважды поднялся на подиум в течение этапа европейской "Формулы 3", который прошел в минувшие выходные во Франции.В первой гонке россиянин финишировал на "серебряной" ступени пьедестала, во втором заезде, стартовав седьмым, воспитанник программы SMP Racing показал захватывающую борьбу, сумел обойти сильнейших соперников, вырваться в лидеры и триумфально завершил этап, финишировав первым, передает телеканал "Россия 24"По количеству набранных очков Роберт Шварцман лидирует в общем зачете пилотов "Формулы 3": после двух этапов россиянин набрал 70 баллов, что на 12 больше, чем у ближайшего преследователя.