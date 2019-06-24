Остается ровно неделя перед
периодом июльских затмений. Любые события, которые произойдут, назреют и потребуют
решения до 2 июля – судьбоносны. Эти ситуации будут
свидетельством того, гармонично или нет вы прожили уходящий период с момента
январских затмений. Будьте осторожны в это время: не раздувайте конфликтов по
пустякам. Особенно это касается отношений с начальством, родителями или
супругом.
Остается ровно неделя перед
периодом июльских затмений. Любые события, которые произойдут, назреют и потребуют
решения до 2 июля – судьбоносны. Эти ситуации будут
свидетельством того, гармонично или нет вы прожили уходящий период с момента
январских затмений. Будьте осторожны в это время: не раздувайте конфликтов по
пустякам. Особенно это касается отношений с начальством, родителями или
супругом.
Все напряженные ситуации в преддверии
затмений несут разрушительный характер. Одно дело с ненавистью относиться к
лишнему весу, а совсем другое – завалить супруга обидами и претензиями в его
адрес именно сейчас. Если дорожите отношениями или не готовы к кардинальным
переменам, то берите себя в руки и закройте рот на замок.
Высока вероятность того, что
вылезут хронические болячки или нагрянут те, которые вы давно заработали. Если вдруг будет необходима срочная врачебная
помощь, то ничего не откладывайте, а срочно отправляйтесь к доктору.
Но, возможен и другой вариант
событий, когда Вселенная награждает и премирует за отличную работу в уходящем
периоде. Повышение по службе, свадьба, переезд в другую страну, получение
долгожданного диплома, покупка недвижимости, рождение ребенка или наступление
зачатия будут свидетельством того, что вы на правильном пути и живете в
гармонии с собой и Вселенной.
Чаще философствуйте и делайте
выводы, если будете понимать, что все, за что вы держались так много лет, будет
лететь в тартарары. Знайте, пришло время перемен, и пора широко открыть для них
двери.
Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года для всех
знаков составила .
Овен
У Овнов наступает идеальное время для
отпуска и поездок в теплые страны. Если вы все же вынуждены провести неделю на
рабочем месте, то ближе к пятнице ждите ярких инсайтов, новых проектов – это
отличная возможность для самореализации. Также весьма вероятна награда в
самом широком смысле – например, премия. Эта неделя вообще сложится на редкость
удачно . Готовьтесь принять все то, что давно желали. Все ваши планы должны
осуществиться. Дерзайте!
Телец
У Тельцов неделя будет насыщенной: предстоит работа с бумагами, решение деловых вопросов, заключение сделок. Наверняка
придется составлять официальные документы, проводить встречи с партнерами. Не
исключено прохождение медкомиссии, визиты в суд, ЗАГС, прокуратуру. Важно
внимательно читать документы, проверять данные и цифры. Допущенная ошибка может
стоить потерянного времени. Так что впереди неделя максимальной концентрации.
Близнецы
"Понедельник – день
тяжелый". Близнецы в полной мере прочувствуют это. Первый день недели
принесет задержки в делах, конфликты и эмоциональное напряжение. Совет в гороскопе на неделю с 24 по 30 июня 2019 года: вплоть до четверга будьте
осторожны и внимательны к словам, сохраняйте спокойствие и холодную голову. И вы сами и окружающие вас могут
быть острыми на язык, совершенно не замечая этого. Однако к пятнице напряжение
ослабнет.
Раки
Ракам на этой неделе наверняка
придется выйти из зоны комфорта. На работе вероятны какие-либо нововведения.
Вашей деятельности предстоит модернизация, которая заставит поменять привычный
алгоритм и учиться новому. И хоть перемены пробудят в вас дух
консерватизма, не воспринимайте ситуацию слишком болезненно. В дальнейшем вы
поймете, что "по-новому" вам гораздо проще и комфортнее, чем это
казалось поначалу.
Лев
Начало недели принесет Львам
неуверенность в себе и своих силах. Виной тому – отсутствие видимых перспектив и
непонимание, куда вам двигаться дальше. Стоит побыть наедине с собой,
сконцентрироваться на своих ощущениях и привести в порядок мысли. Посвятите
большую часть времени на этой неделе тому, что вас вдохновляет. Это поможет
успокоиться и понять, чего же вы хотите и как этого достичь.
Дева
Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года предупреждает, что Девы впадут в меланхолию: мол, раньше
трава была зеленее, птицы пели звонче, а вы счастливее. Этот эмоциональный
кризис разворачивает вас в прошлое и не дает жить настоящим. Не вздыхайте и не
сетуйте. На самом деле у вас есть все, чтобы быть счастливым человеком уже
сегодня, но вы сами постоянно откладывали это на потом. Включайте жизнь на
максимум и от меланхолии не останется и следа.
Весы
В первой половине недели представителей этого знака будет
переполнять чувство волнения и тревоги. Вам может начать казаться, что все
вокруг хотят навредить или подставить. Но это все пустое. Возьмите себя в руки
и не поддавайтесь пустым страхам. Ближе к среде негативные эмоции улетучатся и
вы вернетесь в прежнюю колею. Выходные проведите с любимым человеком – это
позволит сгладить острые углы в отношениях и подарит приятные ощущения.
Скорпионы
У Скорпионов близится очень важный
период в жизни. Вы стоите на пороге перемен, и чтобы они начали происходить,
вам необходимо тщательно проанализировать свое нынешнее состояние и понять, кто
или что мешает вам двигаться вперед, расти и раскрываться вашему потенциалу. Сбросьте
балласт старых привычек и Вселенная откроет перед вами новые возможности.
Стрельцы
У Стрельцов наступает прекрасное
время для достижения серьезных успехов в бизнесе. Вас и ваш проект готовы
продвинуть не только маркетологи и СММщики, но и сами звезды, поэтому, если вы
давно лелеяли мысль о собственном деле, пора начать действовать.
Активные шаги очень быстро приведут вас к успеху, рекомендует гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года.
Козероги
Козерогам звезды приготовили подарок
– избавление от возникших проблем. Вы наверняка преодолеете препятствия,
достигнете гармонии и спокойствия. Эта неделя заслуженного отдыха – без суеты и
нервотрепки. В середине недели вероятно повышение творческой активности. Вам
останется лишь направить ее в нужное русло, чтобы получить результат.
Обязательно фиксируйте свои мысли – вдруг вы придумаете что-то поистине
гениальное.
Водолеи
У Водолеев на этой неделе основную
массу времени займет работа с информацией. Вам придется возиться с большим объемом
данных, анализировать их, структурировать, сжимать в краткое описание и так далее.
Вторая половина недели добавит суеты – встречи, поездки, общение с большим
количеством людей. Звезды предупреждают о возможности возникновения ссор и
провокаций, поэтому держите под контролем все, что вы делаете или говорите.
Непродуманная, случайная фраза легко может навредить.
Рыбы
Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года обещает Рыбам повышенную
энергию, воодушевление и желание свернуть горы на пути к цели. Но не пытайтесь схватиться за сто
дел одновременно, иначе вы превратите работу в пустую суету, получите мигрень
вместо удовольствия от достигнутых результатов. Ближе к четвергу вероятны
командировки или поездки. Без раздумий отправляйтесь в путь – это даст
возможность развития и откроет новые перспективы.