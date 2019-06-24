Остается ровно неделя перед периодом июльских затмений. Любые события, которые произойдут, назреют и потребуют решения до 2 июля – судьбоносны. Эти ситуации будут свидетельством того, гармонично или нет вы прожили уходящий период с момента январских затмений. Будьте осторожны в это время: не раздувайте конфликтов по пустякам. Особенно это касается отношений с начальством, родителями или супругом.

Остается ровно неделя передпериодом июльских затмений. Любые события, которые произойдут, назреют и потребуютрешения до 2 июля – судьбоносны. Эти ситуации будутсвидетельством того, гармонично или нет вы прожили уходящий период с моментаянварских затмений. Будьте осторожны в это время: не раздувайте конфликтов попустякам. Особенно это касается отношений с начальством, родителями илисупругом.Все напряженные ситуации в преддвериизатмений несут разрушительный характер. Одно дело с ненавистью относиться клишнему весу, а совсем другое – завалить супруга обидами и претензиями в егоадрес именно сейчас. Если дорожите отношениями или не готовы к кардинальнымпеременам, то берите себя в руки и закройте рот на замок.Высока вероятность того, чтовылезут хронические болячки или нагрянут те, которые вы давно заработали. Если вдруг будет необходима срочная врачебнаяпомощь, то ничего не откладывайте, а срочно отправляйтесь к доктору.Но, возможен и другой вариантсобытий, когда Вселенная награждает и премирует за отличную работу в уходящемпериоде. Повышение по службе, свадьба, переезд в другую страну, получениедолгожданного диплома, покупка недвижимости, рождение ребенка или наступлениезачатия будут свидетельством того, что вы на правильном пути и живете вгармонии с собой и Вселенной.Чаще философствуйте и делайтевыводы, если будете понимать, что все, за что вы держались так много лет, будетлететь в тартарары. Знайте, пришло время перемен, и пора широко открыть для нихдвери.Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года для всехзнаков составила .ОвенУ Овнов наступает идеальное время дляотпуска и поездок в теплые страны. Если вы все же вынуждены провести неделю нарабочем месте, то ближе к пятнице ждите ярких инсайтов, новых проектов – этоотличная возможность для самореализации. Также весьма вероятна награда всамом широком смысле – например, премия. Эта неделя вообще сложится на редкостьудачно . Готовьтесь принять все то, что давно желали. Все ваши планы должныосуществиться. Дерзайте!ТелецУ Тельцов неделя будет насыщенной: предстоит работа с бумагами, решение деловых вопросов, заключение сделок. Навернякапридется составлять официальные документы, проводить встречи с партнерами. Неисключено прохождение медкомиссии, визиты в суд, ЗАГС, прокуратуру. Важновнимательно читать документы, проверять данные и цифры. Допущенная ошибка можетстоить потерянного времени. Так что впереди неделя максимальной концентрации.Близнецы"Понедельник – деньтяжелый". Близнецы в полной мере прочувствуют это. Первый день неделипринесет задержки в делах, конфликты и эмоциональное напряжение. Совет в гороскопе на неделю с 24 по 30 июня 2019 года: вплоть до четверга будьтеосторожны и внимательны к словам, сохраняйте спокойствие и холодную голову. И вы сами и окружающие вас могутбыть острыми на язык, совершенно не замечая этого. Однако к пятнице напряжениеослабнет.РакиРакам на этой неделе навернякапридется выйти из зоны комфорта. На работе вероятны какие-либо нововведения.Вашей деятельности предстоит модернизация, которая заставит поменять привычныйалгоритм и учиться новому. И хоть перемены пробудят в вас духконсерватизма, не воспринимайте ситуацию слишком болезненно. В дальнейшем выпоймете, что "по-новому" вам гораздо проще и комфортнее, чем этоказалось поначалу.ЛевНачало недели принесет Львамнеуверенность в себе и своих силах. Виной тому – отсутствие видимых перспектив инепонимание, куда вам двигаться дальше. Стоит побыть наедине с собой,сконцентрироваться на своих ощущениях и привести в порядок мысли. Посвятитебольшую часть времени на этой неделе тому, что вас вдохновляет. Это поможетуспокоиться и понять, чего же вы хотите и как этого достичь.ДеваГороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года предупреждает, что Девы впадут в меланхолию: мол, раньшетрава была зеленее, птицы пели звонче, а вы счастливее. Этот эмоциональныйкризис разворачивает вас в прошлое и не дает жить настоящим. Не вздыхайте и несетуйте. На самом деле у вас есть все, чтобы быть счастливым человеком ужесегодня, но вы сами постоянно откладывали это на потом. Включайте жизнь намаксимум и от меланхолии не останется и следа.ВесыВ первой половине недели представителей этого знака будетпереполнять чувство волнения и тревоги. Вам может начать казаться, что всевокруг хотят навредить или подставить. Но это все пустое. Возьмите себя в рукии не поддавайтесь пустым страхам. Ближе к среде негативные эмоции улетучатся ивы вернетесь в прежнюю колею. Выходные проведите с любимым человеком – этопозволит сгладить острые углы в отношениях и подарит приятные ощущения.СкорпионыУ Скорпионов близится очень важныйпериод в жизни. Вы стоите на пороге перемен, и чтобы они начали происходить,вам необходимо тщательно проанализировать свое нынешнее состояние и понять, ктоили что мешает вам двигаться вперед, расти и раскрываться вашему потенциалу. Сбросьтебалласт старых привычек и Вселенная откроет перед вами новые возможности.СтрельцыУ Стрельцов наступает прекрасноевремя для достижения серьезных успехов в бизнесе. Вас и ваш проект готовыпродвинуть не только маркетологи и СММщики, но и сами звезды, поэтому, если выдавно лелеяли мысль о собственном деле, пора начать действовать.Активные шаги очень быстро приведут вас к успеху, рекомендует гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года.КозерогиКозерогам звезды приготовили подарок– избавление от возникших проблем. Вы наверняка преодолеете препятствия,достигнете гармонии и спокойствия. Эта неделя заслуженного отдыха – без суеты инервотрепки. В середине недели вероятно повышение творческой активности. Вамостанется лишь направить ее в нужное русло, чтобы получить результат.Обязательно фиксируйте свои мысли – вдруг вы придумаете что-то поистинегениальное.ВодолеиУ Водолеев на этой неделе основнуюмассу времени займет работа с информацией. Вам придется возиться с большим объемомданных, анализировать их, структурировать, сжимать в краткое описание и так далее.Вторая половина недели добавит суеты – встречи, поездки, общение с большимколичеством людей. Звезды предупреждают о возможности возникновения ссор ипровокаций, поэтому держите под контролем все, что вы делаете или говорите.Непродуманная, случайная фраза легко может навредить.РыбыГороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года обещает Рыбам повышеннуюэнергию, воодушевление и желание свернуть горы на пути к цели. Но не пытайтесь схватиться за стодел одновременно, иначе вы превратите работу в пустую суету, получите мигреньвместо удовольствия от достигнутых результатов. Ближе к четвергу вероятныкомандировки или поездки. Без раздумий отправляйтесь в путь – это даствозможность развития и откроет новые перспективы.