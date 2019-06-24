Бари Алибасова заподозрили в плагиате. Чудо исцеления продюсера на программе Андрея Малахова под копирку списано с аналогичного появления в другом ток-шоу юмориста Ефима Шифрина.

Бари Алибасова заподозрили в плагиате. "Чудо исцеления"продюсера на программе Андрея Малахова под копирку списано с аналогичногопоявления в другом ток-шоу юмориста Ефима Шифрина.История с отравлением и "чудесным исцелением" далеко не единственная в мире российского шоу-бизнеса. СМИ в погонеза сенсациями зачастую публикуют непроверенные новости о тяжелой болезни однойиз звезд, которые самим артистам приходится опровергать. Иногда актеры находяторигинальные способы донести до зрителя правдивую информацию.Не так давно некоторые издания едва не "похоронили"известного юмориста Ефима Шифрина. 63-летний артист развеял слухи с помощью"шоковой терапии". Он явился на одно из телевизионных ток-шоу стростью и в темных очках, якобы едва держась на ногах. Однако во время передачиактер вскочил, отбросил трость и очки. Шифрин заявил зрителям, что абсолютноздоров – а кто не верит, может придти на одно из его ежедневных выступлений в театре."Этот нехитрый трюк я с удивлением увидел в исполнении, уже на другом канале. Интересно, это "чудо святого Йоргена",которое мне не пришло в голову запатентовать, станет вечным трендом похожихпрограмм, или у команды Андрея найдутся какие-нибудь более свежие идеи дляпривлечения зрителей?", – написал в соцсети юморист.Напомним, Бари Алибасов попал в больницу после того, как поошибке выпил средство для прочистки труб. Врачи несколько дней боролись за егожизнь. Позже в прессе и соцсетях обсуждалось странное поведение выписанного избольницы продюсера – якобы, его посещают странные видения и он никого неузнает.22 июня появился на передаче "Привет,Андрей!" в инвалидном кресле,зачем-то начал разламывать арбуз, потом упал. Но это была постановка: продюсер встал и заявил, что никакая коляска ему ненужна, он здоров. После чего пообщался с гостями и тепло обнялся с сыном, пишетTeleprogramma.pro.