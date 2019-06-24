В Москве в воскресенье, 23 июня, едва не утонули двое иностранных граждан. Одного вытащили из Люблинского пруда, второй пытался переплыть Москву-реку.

В Москве в воскресенье, 23 июня, едва не утонули двое иностранных граждан.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ГОЧСиПБ, в середине дня сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах вытащили из Люблинского пруда мужчину 1997 года рождения из Таджикистана. Мужчину подняли на борт катера и доставили на сушу.Чуть больше чем через час сотрудники поисково-спасательной станции "Кунцево" помогли мужчине 1994 года рождения из Киргизии. Сообщается, что он пытался переплыть Москву-реку в полутора километрах от станции, в запрещенном месте, но стал тонуть. Спасатели доставили его станцию, оказали первую помощь и отпустили.