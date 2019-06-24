В соревнованиях приняли участие 326 сотрудников, представлявших 73 команды МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации...

В период с 16 по 22 июня 2019 года в г. Владимир прошел лично-командный чемпионат МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В соревнованиях приняли участие 326 сотрудников, представлявших 73 команды МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.Программа соревнований включала:- мужчины – упражнения ПБ-3 и ПБ-8 стрельба из пистолета Макарова,а также упражнения А-3 и А-4 стрельба из автомата Калашникова;- женщины – упражнения ПБ-2 и ПБ-8 стрельба из пистолета Макарова.По итогам соревнований в общекомандном зачете места распределились следующим образом:1 – ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО;2 – ГУ МВД России по Краснодарскому краю;3 – ГУ МВД России по Красноярскому краю;5 – ГУ МВД России по г. Москве (в 2018 году 4 место).Лучший спортивный результат показали Александр Косицын (2 ОПП) в упражнении А-3 –1 место, Евгений Степанченко (УПП УРЛС) в упражнении ПБ-3 – 1 место, Евгений Деветьяров (УВД по ЗАО) в упражнении А-4 – 3 место.4 отдел УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве