В соревнованиях приняли участие 125 сотрудников из 8 сборных команд Местных организаций МГО ВФСО «Динамо»...

21 июня 2019 года на лыжном стадионе им. Анфисы Резцовой (Московская обл. г. Химки ул. Мичурина стр. 24) прошли комплексные городские соревнования Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» по легкоатлетическому кроссу.В соревнованиях приняли участие 125 сотрудников из 8 сборных команд Местных организаций МГО ВФСО «Динамо».В программу соревнований входили: у мужчин в возрастной группе до 40 лет бег на дистанциях 3 км и 5 км, старше 40 лет – бег на дистанции 1 км; у женщин – бег на дистанциях 1 км и 3 км.По итогам соревнований определились победители и призеры –в личном зачете среди женщин на дистанции 1 км:1 место – Копылова Оксана (МО № 3);2 место – Ченцова Зарина (МО № 9);3 место – Татаринская Александра (МО № 1).в личном зачете среди женщин на дистанции 3 км:1 место – Горчакова Наталья (МО № 4);2 место – Крюкова Юлия (МО № 4);3 место – Скрипникова Екатерина (МО № 1).в личном зачете среди мужчин старше 40 лет на дистанции 1 км:1 место – Иванов Сергей (МО № 1);2 место – Усачев Юрий (МО № 1);3 место – Кутюгин Александр (МО № 3).в личном зачете среди мужчин до 40 лет на дистанции 3 км:1 место – Спиридонов Александр (МО № 1);2 место – Сорокин Сергей (МО № 4);3 место – Сазонов Денис (МО № 4).в личном зачете среди мужчин до 40 лет на дистанции 5 км:1 место – Попов Сергей (МО № 4);2 место – Малеев Роман (МО № 1);3 место – Ишов Акмаль (МО № 1).в общекомандном зачете:1 место – команда МО № 1 (ГУ МВД России по г. Москве);2 место – команда МО № 4 (Центральный округ войск национальной гвардии Российской Федерации);3 место – команда МО № 3 (УФСБ России по г. Москве и Московской области).4 отдел УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве