Владимир Зеленский не встретится с Владимиром Путиным в
Японии. Да и где-либо еще такая встреча едва ли состоится в ближайшее время – в
планах президента России ее нет. Объясняется это, с точки зрения экспертов,
просто: говорить российскому лидеру с Зеленским не о чем. Да и не приглашали украинского президента в Осаку, оказывается.
Владимир Зеленский не встретится с Владимиром Путиным в
Японии. Да и где-либо еще такая встреча едва ли состоится в ближайшее время – в
планах президента России ее нет. Объясняется это, с точки зрения экспертов,
просто: говорить российскому лидеру с Зеленским не о чем. Да и не приглашали украинского президента в Осаку, оказывается.
, если бы он вдруг и встретился с
Владимиром Путиным, нечего рассказать российскому лидеру. Пока что его действия
ничем не отличаются от поведения его предшественника на посту президента Украины.
А в чем-то он даже пошел дальше. Одним словом, президент оказался испорченным.
"А собственно говоря, даже если бы он и поехал в Японию, о чем он Владимиру Владимировичу там рассказал бы? О том, что после его
прихода обстрелы ВСУ не только не прекратились, а еще и усилились? А, может, он
собирается извиниться перед народом Донбасса за то, что в результате обстрелов
ранило 13 летнюю девочку? Или он собирается отпустить жителя Севастополя, за
которого просит его малолетняя дочка?", – представляет гипотетическую
встречу с российским лидером эксперт Совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Расскажет о том, как любит шаурму и бегать по
фонтанам? Или о том, что он с Банковой в бывший музей Ленина переезжает?
Зеленский, несмотря на то, что стал президентом, так и не перестал быть комиком
– но, увы, теперь он стал еще и "кровавым комиком". Порошенко 2.0.
Этот президент Украины испортился, несите другого", – заключает Вадим
Манукян.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин не исключил, что
встретится с президентом России на саммите "большой
двадцатки" в Осаке. Однако позже в японском внешнеполитическом ведомстве
заявили, что украинского лидера в Японию не приглашали. После чего и
пресс-секретарь Зеленского поспешил заявить, что его патрон "не планировал"
поездку на G20.