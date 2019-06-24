Владимир Зеленский не встретится с Владимиром Путиным в Японии. Да и где-либо еще такая встреча едва ли состоится в ближайшее время – в планах президента России ее нет. Объясняется это, с точки зрения экспертов, просто: говорить российскому лидеру с Зеленским не о чем. Да и не приглашали украинского президента в Осаку, оказывается.

Владимир Зеленский не встретится с Владимиром Путиным вЯпонии. Да и где-либо еще такая встреча едва ли состоится в ближайшее время – впланах президента России ее нет. Объясняется это, с точки зрения экспертов,просто: говорить российскому лидеру с Зеленским не о чем. Да и не приглашали украинского президента в Осаку, оказывается., если бы он вдруг и встретился сВладимиром Путиным, нечего рассказать российскому лидеру. Пока что его действияничем не отличаются от поведения его предшественника на посту президента Украины.А в чем-то он даже пошел дальше. Одним словом, президент оказался испорченным."А собственно говоря, даже если бы он и поехал в Японию, о чем он Владимиру Владимировичу там рассказал бы? О том, что после егоприхода обстрелы ВСУ не только не прекратились, а еще и усилились? А, может, онсобирается извиниться перед народом Донбасса за то, что в результате обстреловранило 13 летнюю девочку? Или он собирается отпустить жителя Севастополя, закоторого просит его малолетняя дочка?", – представляет гипотетическуювстречу с российским лидером эксперт Совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Расскажет о том, как любит шаурму и бегать пофонтанам? Или о том, что он с Банковой в бывший музей Ленина переезжает?Зеленский, несмотря на то, что стал президентом, так и не перестал быть комиком– но, увы, теперь он стал еще и "кровавым комиком". Порошенко 2.0.Этот президент Украины испортился, несите другого", – заключает ВадимМанукян.Ранее глава МИД Украины Павел Климкин не исключил, чтовстретится с президентом России на саммите "большойдвадцатки" в Осаке. Однако позже в японском внешнеполитическом ведомствезаявили, что украинского лидера в Японию не приглашали. После чего ипресс-секретарь Зеленского поспешил заявить, что его патрон "не планировал"поездку на G20.