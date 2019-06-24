На западе Камеруна в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибли 22 человека. Причиной трагедии стал выезд автобуса на встречную полосу движения.

На западе Камеруна в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибли 22 человека. Причиной трагедии стал выезд автобуса на встречную полосу движения.По данным свидетелей, водитель направлявшегося в портовый город Дуала туристического автобуса превышал скорость и был невнимателен при вождении, передает РИА Новости.