Вторичка или новостройка: что выбрать? Этот вопрос многих экспертов по недвижимости раздражает. Его считают поводом для разжигания очередного холивара (священной войны, столь популярной среди хайпожоров). Ведь однозначного решения – а, соответственно, и рекомендации – никто предложить не может.

Вторичка или новостройка: что выбрать? Этот вопрос многих экспертов по недвижимости раздражает. Его считают поводом для разжигания очередного "холивара" (священной войны, столь популярной среди хайпожоров). Ведь однозначного решения – а, соответственно, и рекомендации – никто предложить не может.Несколько советов, на основе которых покупатель жилья сможет решить, что для него предпочтительнее – квартира на вторичном рынке или в новостройке – все же можно. Ведь в каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы. Их соотношение и должно подтолкнуть будущего владельца к определенному выбору.Свои приоритеты каждый покупатель недвижимости расставляет, исходя из целей, которые он преследует. Ведь квартиры покупают не только ради улучшения жилищных условий – некоторые стремятся извлечь прибыль. А кое-кто умудряется совместить все удовольствия.СТОИМОСТЬИтак, первый параметр, который сразу приходит на ум - стоимость. Если рассматривать новостройку, то здесь цена квадратного метра зависит от того, на какой стадии находится строительство. Самая низкая стоимость – на этапе котлована, по мере приближения работ к окончанию она растет. Разница может достигать 30%. Так что, если цель – прибыль, то это выгодное вложение капитала. Вторичка всегда дороже, и цена меняется только в зависимости от рыночных факторов, которые далеко не всегда можно предсказать.Однако риски таких вложений хорошо известны – проблема "обманутых дольщиков" у всех на слуху. Строительная компания, которая получила от вас деньги на этапе рытья котлована, может обанкротиться, либо затягивать строительство в зависимости от разных обстоятельств. В последнее время государство пытается свести такие риски на нет законами об обязательном страховании застройщиков. А вот в случае вторички таких проблем не предвидится.ИНВЕСТИЦИИПродолжая тему инвестиций, надо отметить, что покупка новостройки предполагает вложения в ремонт. Сегодня, конечно, можно приобрести квартиру с отделкой от застройщика – но, естественно, цена такого жилья будет выше. В то же время, приобретя жилье на вторичном рынке, можно сразу в него въезжать (за исключением случаев окончательно "убитых" квартир).Хотя, надо отметить, немногие покупатели согласны на такой переезд – как минимум, косметический ремонт в большинстве случаев планируется. Если же речь идет о зданиях 60-х-80-х годов постройки, не прошедших капитального ремонта, то следует учитывать значительный износ коммуникаций. Новому владельцу, скорее всего, придется серьезно потратиться на замену труб и электрооборудования – за которой, естественно, последуют расходы на отделку.ВРЕМЯЕсли для покупателя важны сроки, то надо учитывать следующее: ключи от квартиры в новостройке придется ждать от пары месяцев (если договор заключен на завершающем этапе) до двух лет (покупка на стадии котлована). В квартиру во вторичке, как уже было сказано, можно въезжать сразу.ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТОРНу и немаловажный фактор - юридическая чистота объекта. В новостройке никто не жил, вы – первый владелец этой квартиры. Что же касается вторичного рынка, то здесь жилье зачастую меняло несколько хозяев. И нередки случаи, когда спустя какое-то время после приобретения квартиры появляются некие граждане с законным правом собственности на недвижимость. В таком случае можно лишиться и жилья, и денег. Страховка от таких неприятностей одна – опытный юрист на этапе покупки. Услуги таких специалистов стоят немало, что повышает конечную стоимость квартиры.Как уже было сказано, однозначного ответа на вопрос, что лучше – новостройка или вторичка – нет. Покупатель сам решает, куда выгоднее вкладывать свои сбережения, исходя из своих целей и потребностей.В ЗАКЛЮЧЕНИЕНе принимайте импульсивного решения при выборе квадратных метров. Рассмотрите как минимум 5 предложений, растяните по времени выбор. Можно вернуться к первым вариантах поворотно и осмотреть "вторым" взглядом.Верного вам выбора и удачи!