Вместе с представителями поискового отряда и администрации стражи порядка напомнили ребятам о правилах безопасного летнего отдыха.

Сотрудники МО МВД России «ЗАТО г. Радужный» во взаимодействии с представителями поискового отряда «Гром» и местной администрации провели мероприятие по правилам безопасного поведения во время летнего отдыха для ребят, отдыхающих в летнем лагере при школе № 2 и в загородном оздоровительном лагере «Лесной городок». Специально для школьников был разработан сценарий увлекательной квест-игры, состоявшей из нескольких станций.Выполняя задания, ребята запоминали правила безопасного поведения на улице, бережного отношения к своему имуществу, а также узнавали, какова мера ответственности за совершение несовершеннолетними тех или иных правонарушений.Участковый уполномоченный рассказал ребятам, какие меры необходимо предпринять, чтобы велосипед или самокат не похитили злоумышленники, а юрисконсульт правового направления в рамках викторины «Ребенок в правовом государстве» в доступной форме рассказала мальчишкам и девчонкам о правах и обязанностях, которыми наделены несовершеннолетние граждане.В завершение мероприятия полицейские вручили ребятам листовки с информацией о противодействии краж, пожелав отличного летнего отдыха.