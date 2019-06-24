Певица Лолита Милявская дала откровенное интервью. Артистка призналась, что когда весила 56 килограммов, считала себя страшной и толстой. Однако сейчас исполнительница еще поправилась.

Певица Лолита Милявская дала откровенное интервью. Артистка призналась, что когда весила 56 килограммов, считала себя страшной и толстой. Однако сейчас исполнительница еще поправилась.Лолита Милявская стала стремительно полнеть после того, как занялась сольной карьерой. Причем вначале артистка чего только не делала, чтобы сбросить лишений вес: сидела на диетах, занималась спортом. Однако несмотря на все усилия, лишние килограммы все равно возвращались."Я начала набирать вес с 45 лет, и он обусловлен моей конституцией и родословной. До этого я весила 56 килограммов и не получала никакого удовольствия от себя: считала себя жирной, страшной. И, надо сказать, что очередь из мужиков у меня появилась только после того, как я начала поправляться", – отметила Лолита Милявская.В итоге, певица перестала бороться с природой и научилась воспринимать себя такой, какой есть, без оглядки на общественное мнение. Артистка убеждена, что все равно найдется тот, кому она не будет нравиться. И это нормально. "Надо понять, что всем ты мил не будешь. Поэтому я перестала себя гнобить, я уже себя простила за все. Но это уже состояние женщины, которой 55. И мне уже глубоко наплевать. В 30 мне было не все равно, в 40 мне было не все равно", – цитирует Лолиту Милявскую Glamour.Поклонники обожают певицу не только за творчество, но и за непосредственность. "Мне говорят: "Нам нравится открытость, откровенность, может, она не права, но в этом что-то есть". Открытость не забрала у меня работу, наверное, даже прибавила. Но, скажем, желание не сгибаться и говорить правду не привело меня, к счастью, к чинопочитанию и поклонению", – заключила Лолита Милявская.