Мотоциклист из Франции проехал на запрещающий сигнал светофора и был сбит женщиной-водителем. В результате инцидента, попавшего в объектив регистратора очевидца, два человека получили травмы средней степени тяжести.

Регистратор очевидца запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия с участием мотоциклиста из Франции, произошедшего в воскресенье, 23 июня, на Обуховском мосту в Санкт-Петербурге.Судя по кадрам видео, турист, передвигавшийся на мотоцикле BMW R1200GS, проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на перекресток, где и был сбит автомобилем Opel, под управлением 51-летней женщины.После столкновения легковушка выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево, а мотоцикл пролетел в опасной близости от пешеходов.Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента оба водителя получили травмы средней степени тяжести.