Пятилетние Лиза и Гарри поздравили своего
знаменитого отца с Днем рождения на французском языке. Максим Галкин разместил
трогательное видео на своей странице в Instagram.
Пятилетние Лиза и Гарри поздравили своего
знаменитого отца с Днем рождения на французском языке. Максим Галкин разместил
трогательное видео на своей странице в Instagram.
Гарри
и Лиза в очередной раз восхитили подписчиков юмориста. Малыши
подготовили для 43-летнего отца выступление, а также вручили сделанные
своими руками открытки.
"Я разместил
целую сценку, которую они разучили на французском в качестве бонуса
к поздравлению", — пояснил под постом . Среди тех, кого умилил
ролик, и известная певица Светлана Лобода. "Можно сойти с ума от таких крошек!!!", -
написала артистка. "Какие
молодцы!!! Я восхищен!", "Какие они чудесные! Крутые!" — высказались пользователи соцсети.