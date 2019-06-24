Пятилетние Лиза и Гарри поздравили своего знаменитого отца с Днем рождения на французском языке. Максим Галкин разместил трогательное видео на своей странице в Instagram.

Пятилетние Лиза и Гарри поздравили своегознаменитого отца с Днем рождения на французском языке. Максим Галкин разместилтрогательное видео на своей странице в Instagram.Гаррии Лиза в очередной раз восхитили подписчиков юмориста. Малышиподготовили для 43-летнего отца выступление, а также вручили сделанныесвоими руками открытки."Я разместилцелую сценку, которую они разучили на французском в качестве бонусак поздравлению", — пояснил под постом . Среди тех, кого умилилролик, и известная певица Светлана Лобода. "Можно сойти с ума от таких крошек!!!", -написала артистка. "Какиемолодцы!!! Я восхищен!", "Какие они чудесные! Крутые!" — высказались пользователи соцсети.