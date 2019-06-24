Он сбежал от службы прямо с призывного пункта

Он сбежал от службы прямо с призывного пунктаЖитель Муромского района игнорировал повестки из военкомата. Однако его всё-таки нашли, и в день призыва он вместе с остальными будущими солдатами и сотрудником военного комиссариата приехал во Владимир к зданию областного сборного пункта.Однако молодой человек так и не смирился с тем, что ему надо отдавать долг родине, поэтому самовольно покинул сборный пункт.Полиция задержала уклониста, на него завели уголовное дело. Юношу признали виновным и оштрафовали на 40 тысяч рублей.