Из-за аварии произошла задержка пассажирских поездов

Из-за аварии произошла задержка пассажирских поездовМуромские машинисты попали в ДТП. 6 вагонов с углем сошли с рельсов. Грузовой поезд №2185 следовал из Сергача на Вековку.По официальной версии на транспорте, инцидент произошёл на 496 километре перегона «Тарталей-Каменище» в Нижегородской области. В результате происшествия железной дороге, а также собственникам вагонов и груза причинён крупный ущерб. Никто не пострадал.Из-за ДТП произошла задержка пассажирских поездов «Казань – Санкт-Петербург» и «Улан-Удэ – Москва».Возбуждено уголовное дело.