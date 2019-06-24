В акватории расположенного в восточной части Индонезии моря банда зафиксирован мощный подземный толчок магнитудой 7,3.

В акватории расположенного в восточной части Индонезии моря банда зафиксирован мощный подземный толчок магнитудой 7,3.Эпицентр сейсмического события находился в 341 километре к югу от города Амбон, расположенного на одноименном острове. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "сильное", передает "Интерфакс".Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась, уточняет ТАСС.