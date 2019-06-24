На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал Россия 24.

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал "Россия 24".По данным Центризбиркома, он получает около 54% голосов. Его соперник, кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым уже признал поражение, поздравил оппонента и пожелал ему "хорошо служить Стамбулу". А Имамоглу в победной речи обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану."Я готов работать с Вами в гармонии. Я объявляю это перед всеми жителями Стамбула. После получения мандата и вступления в должность, я хотел бы встретиться с Вами как можно скорее, чтобы предложить нашу дорожную карту и послушать друг друга", — сказал он Эрдогану.Президент Эрдоган уже поздравил избранного мэра с победой и пожелал ему успехов.Голосование проводилось повторно после отмены результатов выборов 31 марта. Тогда Имамоглу победил Йылдырыма с разницей менее чем в одную десятую процента. Однако правящая партия опротестовала результаты, после чего ЦИК назначил новое голосование. Победа Имамоглу оказалась сегодня уверенней. Он опередил своего соперника на 9 процентов голосов.