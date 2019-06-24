Поющая ведущая ввела поклонников в заблуждение новой публикацией в Instagram. Большинству фолловеров показалось, что Ольга Бузова беременна.

Поющаяведущая ввела поклонников в заблуждение новой публикациейв Instagram. Большинству фолловеров показалось, что ОльгаБузова беременна.Звездаразместила ролик, на котором танцует на траве. На кадрах певицав купальнике и шортах соблазнительно двигается под свою песню "Бери меня".Свой пост Ольга Бузовасопроводила короткой подписью: "Берименя"(здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены – Прим. ред.). Знаменитость ввела фанатов взаблуждение.Невнимательныеподписчики прочли комментарий Ольги Бузовой неверно и сочли, что та хочетс ними поделиться новостью о своей беременности, передает Фолловеры один за другим стали писать, что чуть былоне поздравили певицу с пополнением."Я одна сначала прочитала "беременная"?", "Показалось,что беременна", "Мне сначала показалось беременная, а не бери меня",– практически одинаково высказались многие поклонники Некоторые считают, что такимзавуалированным способом артистка намекает на свою беременность.При этом многие сразу поняли, что речь не об интересномположении певицы. "Сколько желюдей, не умеющих читать", – цитирует одного из фолловеров . Отметим, это не первый раз, когдафанаты распространяют слухи о ее беременности.