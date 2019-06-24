Поющая
ведущая ввела поклонников в заблуждение новой публикацией
в Instagram. Большинству фолловеров показалось, что Ольга
Бузова беременна.
Поющая
ведущая ввела поклонников в заблуждение новой публикацией
в Instagram. Большинству фолловеров показалось, что Ольга
Бузова беременна.
Звезда
разместила ролик, на котором танцует на траве. На кадрах певица
в купальнике и шортах соблазнительно двигается под свою песню "Бери меня".
Свой пост Ольга Бузова
сопроводила короткой подписью: "Берименя"
(здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены – Прим. ред.). Знаменитость ввела фанатов в
заблуждение.
Невнимательные
подписчики прочли комментарий Ольги Бузовой неверно и сочли, что та хочет
с ними поделиться новостью о своей беременности, передает Фолловеры один за другим стали писать, что чуть было
не поздравили певицу с пополнением.
"Я одна сначала прочитала "беременная"?", "Показалось,
что беременна", "Мне сначала показалось беременная, а не бери меня",
– практически одинаково высказались многие поклонники Некоторые считают, что таким
завуалированным способом артистка намекает на свою беременность.
При этом многие сразу поняли, что речь не об интересном
положении певицы. "Сколько же
людей, не умеющих читать", – цитирует одного из фолловеров . Отметим, это не первый раз, когда
фанаты распространяют слухи о ее беременности.