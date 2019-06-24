Марина Хлебникова, скорее всего, страдает от невроза. Признаков алкогольной зависимости, о которой говорили коллеги певицы, специалисты не заметили. Эксперты объяснили состояние актрисы.

Марина Хлебникова, скорее всего, страдает от невроза.Признаков алкогольной зависимости, о которой говорили коллеги певицы,специалисты не заметили. Эксперты объяснили состояние актрисы.для своего возраста – певице 53 года -выглядит вполне нормально. Даже если сравнивать ее с коллегами по шоу-бизнесу,которые регулярно прибегают к услугам косметологов."Такой внешний вид не может говорить исключительно обалкогольной зависимости. Не могу согласиться с Шурой, который назвал ееалкоголичкой. Совсем не факт!", – заявил психиатр-нарколог АлексейКазанцев. Врач подчеркнул, что женщины стареют быстро, особенно если не делаютникаких процедур. А певице, вполне возможно, сейчас просто не хочетсязаниматься своей внешностью, отметил медик.Певица появилась в программе Андрея Малахова, посвященнойвыздоровлению Бари Алибасова. сильно нервничала, так чтонекоторые участники программы после эфира заявили о ее пристрастии к алкоголю.Однако Казанцев заметил, что певицу ни разу не ловили зачрезмерным употреблением алкоголя, а по мешкам под глазами нельзя судить озависимости. Эксперт считает, что певица может страдать неврозом. "Послепосттравматического состояния, а потеря близкого – это травматическое состояниедля психики, нередко развивается невроз. Если за год она с ним справится, тохорошо. Если нет, то состояние переходит в невротическое", – заявил врач винтервью изданию Teleprogramma.pro.В прошлом году ушел из жизни первый муж , Антон Логинов. Артистка после этого пересталапоявляться на публике и отказывалась давать интервью. Певица сильно похудела -по некоторым данным, Хлебникова весит 40 килограммов.