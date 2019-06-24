Марина Хлебникова, скорее всего, страдает от невроза.
Признаков алкогольной зависимости, о которой говорили коллеги певицы,
специалисты не заметили. Эксперты объяснили состояние актрисы.
Марина Хлебникова, скорее всего, страдает от невроза.
Признаков алкогольной зависимости, о которой говорили коллеги певицы,
специалисты не заметили. Эксперты объяснили состояние актрисы.
для своего возраста – певице 53 года -
выглядит вполне нормально. Даже если сравнивать ее с коллегами по шоу-бизнесу,
которые регулярно прибегают к услугам косметологов.
"Такой внешний вид не может говорить исключительно об
алкогольной зависимости. Не могу согласиться с Шурой, который назвал ее
алкоголичкой. Совсем не факт!", – заявил психиатр-нарколог Алексей
Казанцев. Врач подчеркнул, что женщины стареют быстро, особенно если не делают
никаких процедур. А певице, вполне возможно, сейчас просто не хочется
заниматься своей внешностью, отметил медик.
Певица появилась в программе Андрея Малахова, посвященной
выздоровлению Бари Алибасова. сильно нервничала, так что
некоторые участники программы после эфира заявили о ее пристрастии к алкоголю.
Однако Казанцев заметил, что певицу ни разу не ловили за
чрезмерным употреблением алкоголя, а по мешкам под глазами нельзя судить о
зависимости. Эксперт считает, что певица может страдать неврозом. "После
посттравматического состояния, а потеря близкого – это травматическое состояние
для психики, нередко развивается невроз. Если за год она с ним справится, то
хорошо. Если нет, то состояние переходит в невротическое", – заявил врач в
интервью изданию Teleprogramma.pro.
В прошлом году ушел из жизни первый муж , Антон Логинов. Артистка после этого перестала
появляться на публике и отказывалась давать интервью. Певица сильно похудела -
по некоторым данным, Хлебникова весит 40 килограммов.