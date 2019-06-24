Президент Украины Владимир Зеленский получил мощный удар по самолюбию. По всей видимости, на Западе считают, что его авторитета как политика еще недостаточно для участия в саммите Большой двадцатки, который пройдет в японской Осаке в конце июня.
Президент Украины Владимир Зеленский получил мощный удар по самолюбию. По всей видимости, на Западе считают, что его авторитета как политика еще недостаточно для участия в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в японской Осаке в конце июня.
Вернувшегося на днях из своего первого официального
зарубежного визита Зеленского отказались приглашать на саммит в Японию. В
министерстве иностранных дел Страны восходящего Солнца заявили, что информацией
о приезде лидера Незалежной не располагают.
В пресс-службе ведомства заявили, что в списке приглашенных
Зеленский не значится. По всей видимости, главы государства стран "Большой
двадцатки" пока не готовы разговаривать с начинающим политиком. И это
несмотря на то, что события в Донбассе по-прежнему не сходят с первых полос
мировой прессы.
О возможном приезде Зеленского в Осаку и его встречу с
президентом России Владимиром Путиным ранее заявлял глава украинского МИДа
Павел Климкин. Во всяком случае, к первым переговорам двух лидеров в Киеве
начали готовиться 21 июня. Не исключено, что в какой-то момент было решено
отменить встречу.
Слухи о переговорах Путина и в Японии
прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В графике
президента такой встречи нет, уточнил он в беседе с журналистами.
Впрочем, не исключено, что в последний момент ситуацию вновь
переиграют. В Киеве уже заявляли, что главной темой переговоров Путина и
Зеленского станет Донбасс. Лидер Незалежной намерен обсудить прекращение огня в
регионе.
Но вряд ли можно прийти к соглашению, если разговаривать
языком угроз и ультиматумов. К сожалению, складывается впечатление, что
Зеленский не настроен на конструктивный диалог с Путиным.
За месяц с момента своей инаугурации он отметился
несколькими грубыми выпадами в адрес российского коллеги. В интервью немецкому
изданию Bild заявил, что первым делом затронул бы вопрос
территориальной принадлежности некоторых регионов. "Начнем с того, что
Донбасс и Крым – это Украина", – озвучил президент Украины свои слова для
встречи с российским лидером.