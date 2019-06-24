Президент Украины Владимир Зеленский получил мощный удар по самолюбию. По всей видимости, на Западе считают, что его авторитета как политика еще недостаточно для участия в саммите Большой двадцатки, который пройдет в японской Осаке в конце июня.

Президент Украины Владимир Зеленский получил мощный удар по самолюбию. По всей видимости, на Западе считают, что его авторитета как политика еще недостаточно для участия в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в японской Осаке в конце июня.Вернувшегося на днях из своего первого официальногозарубежного визита Зеленского отказались приглашать на саммит в Японию. Вминистерстве иностранных дел Страны восходящего Солнца заявили, что информациейо приезде лидера Незалежной не располагают.В пресс-службе ведомства заявили, что в списке приглашенныхЗеленский не значится. По всей видимости, главы государства стран "Большойдвадцатки" пока не готовы разговаривать с начинающим политиком. И этонесмотря на то, что события в Донбассе по-прежнему не сходят с первых полосмировой прессы.О возможном приезде Зеленского в Осаку и его встречу спрезидентом России Владимиром Путиным ранее заявлял глава украинского МИДаПавел Климкин. Во всяком случае, к первым переговорам двух лидеров в Киевеначали готовиться 21 июня. Не исключено, что в какой-то момент было решеноотменить встречу.Слухи о переговорах Путина и в Япониипрокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В графикепрезидента такой встречи нет, уточнил он в беседе с журналистами.Впрочем, не исключено, что в последний момент ситуацию вновьпереиграют. В Киеве уже заявляли, что главной темой переговоров Путина иЗеленского станет Донбасс. Лидер Незалежной намерен обсудить прекращение огня врегионе.Но вряд ли можно прийти к соглашению, если разговариватьязыком угроз и ультиматумов. К сожалению, складывается впечатление, чтоЗеленский не настроен на конструктивный диалог с Путиным.За месяц с момента своей инаугурации он отметилсянесколькими грубыми выпадами в адрес российского коллеги. В интервью немецкомуизданию Bild заявил, что первым делом затронул бы вопростерриториальной принадлежности некоторых регионов. "Начнем с того, чтоДонбасс и Крым – это Украина", – озвучил президент Украины свои слова длявстречи с российским лидером.