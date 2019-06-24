Меган Маркл и принц Гарри стали объектом травли. Карикатуры и прямые обвинения появляются на сайте, принадлежащем американскому миллионеру Эндрю Торбе. Удалять расистские и экстремистские материалы владелец сайта отказывается, называя требования Лондона атакой на свободу слова.

Меган Маркл и принц Гарри стали объектом травли. Карикатурыи прямые обвинения появляются на сайте, принадлежащем американскому миллионеруЭндрю Торбе. Удалять расистские и экстремистские материалы владелец сайтаотказывается, называя требования Лондона атакой на свободу слова.обвинили в покушении на чистоту британской расы.Достается и ее супругу принцу Гарри. По Сети ходят карикатуры, изначальнопоявившиеся на сайте Gab.com, где герцог Сассекскийизображен с приставленным к виску пистолетом. Подпись под картинкой гласит:"Еще увидимся, предатель расы".Авторы карикатуры – двое молодых людей – были арестованы. После этого изображения с сайта были удалены, но успели разойтись по сети.Большая часть нападок подписчиков сайта, принадлежащеготехасскому миллионеру Эндрю Торбе, касается происхождения – точнее,примеси крови потомков темнокожих невольников.Владелец Gab.com квозмущению британской общественности и официального Лондона размещенными на сайте материалами относитсяспокойно. Эндрю Торба категорически отказывается удалять какие-либо из статей,комментариев и изображений. По словам миллионера, он может пойти на это лишь втом случае, если они будут признаны нарушающими законы Соединенных Штатов.Пока же такого решения нет. Кроме того, зайти на сайт могутлишь зарегистрированные пользователи. А впервые посетившим ресурс открываетсястраница, на которой сообщается, что это социальная сеть, поддерживающаясвободу слова и личности, а также беспрепятственный обмен информацией.После оскорбительных публикаций о и принце Гаррив Лондоне неоднократно выступали с требованием закрыть сайт. Британскиеполитики и юристы считают, что его содержание отражает позицию праворадикальныхсил, пишет Daily Express.