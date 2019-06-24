Меган Маркл и принц Гарри стали объектом травли. Карикатуры
и прямые обвинения появляются на сайте, принадлежащем американскому миллионеру
Эндрю Торбе. Удалять расистские и экстремистские материалы владелец сайта
отказывается, называя требования Лондона атакой на свободу слова.
Меган Маркл и принц Гарри стали объектом травли. Карикатуры
и прямые обвинения появляются на сайте, принадлежащем американскому миллионеру
Эндрю Торбе. Удалять расистские и экстремистские материалы владелец сайта
отказывается, называя требования Лондона атакой на свободу слова.
обвинили в покушении на чистоту британской расы.
Достается и ее супругу принцу Гарри. По Сети ходят карикатуры, изначально
появившиеся на сайте Gab.com, где герцог Сассекский
изображен с приставленным к виску пистолетом. Подпись под картинкой гласит:
"Еще увидимся, предатель расы".
Авторы карикатуры – двое молодых людей – были арестованы. После этого изображения с сайта были удалены, но успели разойтись по сети.
Большая часть нападок подписчиков сайта, принадлежащего
техасскому миллионеру Эндрю Торбе, касается происхождения – точнее,
примеси крови потомков темнокожих невольников.
Владелец Gab.com к
возмущению британской общественности и официального Лондона размещенными на сайте материалами относится
спокойно. Эндрю Торба категорически отказывается удалять какие-либо из статей,
комментариев и изображений. По словам миллионера, он может пойти на это лишь в
том случае, если они будут признаны нарушающими законы Соединенных Штатов.
Пока же такого решения нет. Кроме того, зайти на сайт могут
лишь зарегистрированные пользователи. А впервые посетившим ресурс открывается
страница, на которой сообщается, что это социальная сеть, поддерживающая
свободу слова и личности, а также беспрепятственный обмен информацией.
После оскорбительных публикаций о и принце Гарри
в Лондоне неоднократно выступали с требованием закрыть сайт. Британские
политики и юристы считают, что его содержание отражает позицию праворадикальных
сил, пишет Daily Express.