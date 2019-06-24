Анна Нетребко смутила поклонников откровенным нарядом.
Оперная дива явилась на выступление в Арена ди Верона в платье с
глубоким декольте.
Анна Нетребко смутила поклонников откровенным нарядом.
Оперная дива явилась на выступление в "Арена ди Верона" в платье с
глубоким декольте.
продолжает восхищать поклонников не только своими
вокальными данными, но и сценическими образами и костюмами. И далеко не все из
них отличаются скромностью. Оперная дива поделилась с фанатами роликом, снятым
на "Арена ди Верона" в Италии. Звезда приветствует подписчиков на
русском и итальянском языках.
"Горячий репортаж из "Арена ди Верона", -
говорит Анна Нетребко. Певица просит оператора показать саму площадку, на
которой ей предстоит выступать. Однако мужчина за камерой не в силах оторвать
объектив от роскошной груди певицы.
Поклонники , как всегда, в восхищении. В
комментариях – сплошь комплименты красоте и таланту известной оперной певицы, пишет Teleprogramma.pro.