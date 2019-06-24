Анна Нетребко смутила поклонников откровенным нарядом. Оперная дива явилась на выступление в Арена ди Верона в платье с глубоким декольте.

Анна Нетребко смутила поклонников откровенным нарядом.Оперная дива явилась на выступление в "Арена ди Верона" в платье сглубоким декольте.продолжает восхищать поклонников не только своимивокальными данными, но и сценическими образами и костюмами. И далеко не все изних отличаются скромностью. Оперная дива поделилась с фанатами роликом, снятымна "Арена ди Верона" в Италии. Звезда приветствует подписчиков нарусском и итальянском языках."Горячий репортаж из "Арена ди Верона", -говорит Анна Нетребко. Певица просит оператора показать саму площадку, накоторой ей предстоит выступать. Однако мужчина за камерой не в силах оторватьобъектив от роскошной груди певицы.Поклонники , как всегда, в восхищении. Вкомментариях – сплошь комплименты красоте и таланту известной оперной певицы, пишет Teleprogramma.pro.